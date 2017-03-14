Житель Тверской области выиграл почти 13 миллионов рублей

13 марта количество лотерейных миллионеров в стране в очередной раз увеличилось. На этот раз удача заглянула в Тверскую область.

13 марта количество лотерейных миллионеров в стране в очередной раз увеличилось. На этот раз удача заглянула в Тверскую область. Житель этого региона выиграл суперприз Гослото в размере 12 955 640 рублей. Удача пришлась на 6324-й тираж. Примечательно, что житель Твери стал пятым победителем лотереи за две весенние недели в категории выигрышей «От 1 000 000 рублей».

Счастливчик принял участие в одном тираже, сделав ставку стоимостью 80 рублей. Заветной числовой комбинацией стала: 21, 09, 33, 08, 14.

Кстати, буквально на днях удача уже гостила в Тверском регионе. В ходе 223-го тиража Жилищной лотереи еще одному жителю Твери достался коттедж, сообщает пресс-служба Гослото.