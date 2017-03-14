«Росводоканал Тверь» предупреждает о запрете сброса талых вод в городскую канализацию

«Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») реализует комплекс мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка и обеспечению надежного водоотведения в этот период. Специалисты компании проводят внеочередную проверку технического состояния оборудования, сетей, сооружений, материалов и инструментов, также осматривают источники основного и резервного электроснабжения, обеспечивающие работу насосов.

«Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») реализует комплекс мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка и обеспечению надежного водоотведения в этот период. Специалисты компании проводят внеочередную проверку технического состояния оборудования, сетей, сооружений, материалов и инструментов, также осматривают источники основного и резервного электроснабжения, обеспечивающие работу насосов.

Кроме того, на предприятии подготовлено резервное насосное оборудование, передвижные откачивающие средства, спецтехника и автотранспорт, сформирован запас материалов для оперативных действий по предотвращению подтоплений. Сотрудники водоканала ведут постоянный контроль за объемом сточных вод.

В зимний период очистные сооружения канализации принимают около 120 тысяч кубометров стоков в сутки. Во время паводка, дополнительный искусственный сброс талых вод увеличивает нагрузку на канализационные сети и перекачивающие стоки насосных станций, что может стать причиной возникновения аварийных ситуаций и подтопления территорий сточными водами. Кроме того, талые воды несут в себе много песка, нефтепродуктов, автохимии, создавая дополнительный приток загрязнений. Это приводит к засору и дополнительным затратам на прочистку системы хозяйственно-бытовой канализации и восстановление режимов работы.

Согласно действующему российскому законодательству, в частности «Правилам холодного водоснабжения и водоотведения в РФ», утвержденным Постановлением Правительством РФ № 644 от 29.07.2013, прием поверхностных сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения разрешается при наличии технической возможности. Городская система канализации Твери по проекту не предназначена для сбора талых вод, в ней не предусмотрены мощности для их перекачки и очистки.

В период паводка со стороны водоканала будет усилен контроль за предотвращением несанкционированного использования канализационных колодцев.