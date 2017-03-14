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«Росводоканал Тверь» предупреждает о запрете сброса талых вод в городскую канализацию

14 Марта 2017 11:25
Автор: TIA

«Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал»)  реализует комплекс мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка и обеспечению надежного водоотведения в этот  период.  Специалисты компании проводят внеочередную проверку технического состояния оборудования, сетей, сооружений, материалов и инструментов, также  осматривают источники основного и резервного электроснабжения, обеспечивающие работу насосов. 

Кроме того,  на предприятии подготовлено резервное насосное оборудование, передвижные откачивающие средства, спецтехника и автотранспорт,  сформирован запас  материалов для оперативных действий по предотвращению подтоплений. Сотрудники  водоканала ведут постоянный контроль за объемом сточных вод.

В зимний период очистные сооружения канализации принимают около 120 тысяч кубометров стоков в сутки. Во время паводка, дополнительный искусственный сброс талых вод  увеличивает  нагрузку на канализационные сети и перекачивающие стоки насосных станций, что может стать причиной возникновения аварийных ситуаций  и подтопления территорий сточными водами. Кроме того, талые воды несут в себе много песка, нефтепродуктов, автохимии, создавая дополнительный приток загрязнений. Это приводит к засору   и дополнительным затратам на прочистку системы хозяйственно-бытовой канализации и восстановление режимов работы.

Согласно действующему российскому законодательству, в частности «Правилам холодного водоснабжения и водоотведения в РФ», утвержденным Постановлением Правительством РФ № 644 от 29.07.2013, прием поверхностных сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения разрешается при наличии технической возможности. Городская система канализации Твери по проекту не предназначена для  сбора талых вод, в ней не предусмотрены мощности для их  перекачки и очистки.

В период паводка со стороны водоканала будет усилен контроль за предотвращением несанкционированного использования канализационных колодцев.

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Метки: росводоканал тверь водоканал талые воды сброс талых вод
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Комментарии (5)

  • hellraiser 
    Это они кого предупреждают? Природу ?
    14.03.2017 11:47
    0 | 3

    • Ferapont 
      Ушлую админисрацию, которая снег не вывозила, а теперь тающие сугробы в канализацию спускает.
      14.03.2017 11:55
      0 | 1

  • ЯэтоЯ 
    А куда они рекомендуют все "дерьмо" с дорог сливать???? это и песко-соляная и другая химия дорожная, не считая грязи и г..на с машин...... в Волгу????? 
ЭКОЛОГИ АУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    14.03.2017 12:03
    0 | 0

    • no name 
      Можно в ливневую канализацию, куда обычно все самотеком и поступает с городских улиц.
      14.03.2017 12:27
      0 | 0

  • ckfdf_nhele 
    Только никчемный руководитель вводит запреты которые невозможно администрировать.
    14.03.2017 12:19
    0 | 0
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