Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области вернули владельцу похищенный автомобиль

3 марта 2017 года рано утром из Москвы похитили автомобиль Тойота Камри. Сотрудники

3 марта 2017 года рано утром из Москвы похитили автомобиль Тойота Камри. Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области обнаружили на улице Гончаровой в Твери.

На Тойоте были установлены государственные регистрационные знаки от другого автомобиля. Двери Камри были открыты. При проверке VIN было установлено, что автомобиль находится в розыске.

На место выезжала следственно-оперативная группа УМВД России по Твери. Автомобиль возвращен владельцу.