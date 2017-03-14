Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области вернули владельцу похищенный автомобиль

3 марта 2017 года рано утром из Москвы похитили автомобиль Тойота Камри. Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области обнаружили на улице Гончаровой в Твери.
На Тойоте были установлены государственные регистрационные знаки от другого автомобиля. Двери Камри были открыты. При проверке VIN было установлено, что автомобиль находится в розыске.
На место выезжала следственно-оперативная группа УМВД России по Твери. Автомобиль возвращен владельцу.
Комментарии (1)
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ЯэтоЯ
14.03.2017 12:09
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