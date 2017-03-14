Суд оставил в силе штраф за ненадлежащую конкурсную документацию по выбору перевозчиков по городскому маршруту № 24

Тверской областной суд оставил в силе постановление Тверского УФАС России о назначении штрафа должностному лицу Департамента дорожного хозяйства и благоустройства за допущенные нарушения при организации и проведении конкурса по выбору перевозчиков по городскому маршруту № 24.

Тверской областной суд оставил в силе постановление Тверского УФАС России о назначении штрафа должностному лицу Департамента дорожного хозяйства и благоустройства за допущенные нарушения при организации и проведении конкурса по выбору перевозчиков по городскому маршруту № 24.

Напомним, ранее Тверским УФАС было установлено, что при проведении торгов по выбору перевозчика в конкурсной документации установлены требования, противоречащие Федеральному законодательству. В частности, были установлены требования к транспортными средствам и критерии оценки, создающие неравные условия для участников конкурса. По предписанию Тверского УФАС указанные нарушения организатором конкурса устранены, а должностное лицо Департамента, утвердившее спорную документацию, оштрафовали

Не согласившись с мерой ответственности, должностное лицо обратилось в Центральный районный суд с жалобой на Постановление Тверского УФАС России, который отказал ему в удовлетворении жалобы, а затем в Тверской областной суд.

Областной суд, изучив все обстоятельства, оставил решение Центрального районного суда без изменения, и согласился с доводами Управления о наличии фактов нарушения и отсутствии оснований считать такие нарушения малозначительными, отказал в удовлетворении жалобы, оставив в силе Постановление.