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Суд оставил в силе штраф за ненадлежащую конкурсную документацию по выбору перевозчиков по городскому маршруту № 24

14 Марта 2017 10:50
Автор: TIA

Тверской областной суд оставил в силе постановление Тверского УФАС России о назначении штрафа должностному лицу Департамента дорожного хозяйства и благоустройства за допущенные нарушения при организации и проведении конкурса по выбору перевозчиков по городскому маршруту № 24.

Напомним, ранее Тверским УФАС было установлено, что при проведении торгов по выбору перевозчика в конкурсной документации установлены требования, противоречащие Федеральному законодательству. В частности, были установлены требования к транспортными средствам и критерии оценки, создающие неравные условия для участников конкурса. По предписанию Тверского УФАС указанные нарушения организатором конкурса устранены, а должностное лицо Департамента, утвердившее спорную документацию, оштрафовали

Не согласившись с мерой ответственности, должностное лицо обратилось в Центральный районный суд с жалобой на Постановление Тверского УФАС России, который отказал ему в удовлетворении жалобы, а затем в Тверской областной суд.

Областной суд, изучив все обстоятельства, оставил решение Центрального районного суда без изменения, и согласился с доводами Управления о наличии фактов нарушения и отсутствии оснований считать такие нарушения малозначительными, отказал в удовлетворении жалобы, оставив в силе Постановление.

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Метки: уфас штраф за конкурсную документацию
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Комментарии (2)

  • ksw 
    А у этого ЛИЦА из Департамента фамилии нет?
    14.03.2017 12:04
    0 | 1

    • ЯэтоЯ 
      а Вам зачем???? Лично меня интересует только сумма штрафа.
      14.03.2017 12:12
      0 | 0
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