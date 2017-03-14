Еще три новых случая бешенства зарегистрировали в Тверской области

В Тверской области зарегистрированы три случая заболевания бешенством у енотовидных собак, добытых в деревнях Дорино и Бушмино Конаковского района, а также в охотничьих угодьях ФГБУ «Государственное опытное охотничье хозяйство «Медведица» в Бежецком районе.

В Тверской области зарегистрированы три случая заболевания бешенством у енотовидных собак, добытых в деревнях Дорино и Бушмино Конаковского района, а также в охотничьих угодьях ФГБУ «Государственное опытное охотничье хозяйство «Медведица» в Бежецком районе.

В 2016 году на территории Тверской области было зарегистрировано 106 случаев заболевания бешенством: 86 среди диких животных, 19 - домашних и один случай заболевания у сельскохозяйственного животного, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям