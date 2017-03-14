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Женщина, желая привлечь знакомого к уголовной ответственности, сообщила об изнасиловании

14 Марта 2017 10:36
Автор: TIA

И сама попала под уголовную ответственность. В отношении 27-летней жительницы села Спасское Кашинского района возбудили дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

Вечером 12 января обвиняемая, испытывая неприязнь к знакомому,  со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть отдела полиции и рассказала, что он ее изнасиловал в 2010 году.

Далее она написала на него заявление в Кашинский межрайонный следственный отдел СК России. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.

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Метки: ложное сообщение об изнасиловании изнасилование
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Комментарии (6)

  • hell 
    Это она типа тока вспомнила через 7 лет? Ой, не могу...)))
    14.03.2017 10:41
    0 | 4

    • BARBAdos 
      она просто 7 лет ждала, что он женится на ней. А так как предложение не поступило, то решила, что это все таки изнасилование было...
      14.03.2017 10:51
      0 | 7

  • romflyag 
    Лавры шмарыгиных не дают покоя и великовозрастным дурам. Насмотреться гавноТВ думают, а дайка и я деньжат по легкому срублю.
    14.03.2017 10:54
    0 | 10

  • Whois 
    Чо прикалываться над девушкой?
Ну доходит до нее долго. Тупенькая, но надо и к таким относится со снисхождением.
Феерично)
    14.03.2017 11:29
    0 | 4

  • uabumoderoff 
    В сельской местности за женщин больше двух стаканов не дают.Вот и решила,что напишет заявку,он денежку отстегнет и она заберет заявление.Наверняка в нетрезвом состоянии писала.
    14.03.2017 11:51
    0 | 1

    • ЯэтоЯ 
      Вообще то, насколько я знаю, последнее время заявление забирать нельзя. Или меня кто-то поправит????? как раз в "полиции" и ввели это положение, чтоб подобную коррупцию исключить
      14.03.2017 12:16
      0 | 0
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