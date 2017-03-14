Женщина, желая привлечь знакомого к уголовной ответственности, сообщила об изнасиловании

И сама попала под уголовную ответственность. В отношении 27-летней жительницы села Спасское Кашинского района возбудили дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

И сама попала под уголовную ответственность. В отношении 27-летней жительницы села Спасское Кашинского района возбудили дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

Вечером 12 января обвиняемая, испытывая неприязнь к знакомому, со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть отдела полиции и рассказала, что он ее изнасиловал в 2010 году.

Далее она написала на него заявление в Кашинский межрайонный следственный отдел СК России. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.