Молодые специалисты Калининской АЭС представили свои научные и производственные разработки

11 марта в Центре общественной информации Калининской атомной станции состоялась защита проектов, представленных на ежегодный конкурс научно-технических сообщений среди молодых работников атомной станции (КНТС-2017). Организатор мероприятия - Молодежная организация Калининской АЭС.

11 марта в Центре общественной информации Калининской атомной станции состоялась защита проектов, представленных на ежегодный конкурс научно-технических сообщений среди молодых работников атомной станции (КНТС-2017). Организатор мероприятия - Молодежная организация Калининской АЭС.

В этом году в конкурсе приняли участие специалисты реакторного, химического, турбинного цехов, отдела радиационной безопасности, управления закупок, цеха гидротехнических сооружений и цеха тепловой автоматики и измерений Калининской АЭС. В финал КНТС-2017 прошли десять работ в двух номинациях: «Производство и модернизация», «Информационно-коммуникационные технологии в атомной энергетике».

Оценивала научные сообщения конкурсная комиссия в составе представителя Московского центра Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций на Калининской АЭС Юрия Щелика, начальника отдела модернизации и продления ресурса Алексея Шапса, заместителя начальника цеха тепловой автоматики и измерений Кирилла Почерникова под председательством заместителя начальника турбинного цеха-2 Сергея Миназетдинова.

Победителями конкурса по единогласному мнению жюри стали ведущий инженер турбинного цеха-2 Антон Пискарев с докладом «Проблемы эксплуатации огнестойкой жидкости Fyrquel-L в маслосистемах энергоблоков. Пути их решения»; гидролог цеха гидротехнических сооружений Сергей Серяков с работой «Разработка цветного атласа-определителя пресноводных видов фитопланктона, характерных для большинства АЭС России»; инженер цеха централизованного ремонта Евгений Корольков с сообщением на тему создания базы данных по направлению деятельности охраны труда; старший оператор химического цеха Андрей Никитин с работой о сокращении временных затрат при работе с технической документацией.

Подводя итоги, председатель конкурсной комиссии Сергей Миназетдинов отметил, что представленные на конкурс работы, связанные с совершенствованием системы безопасности при эксплуатации различного оборудования, достижением максимальной эффективности производства, выполнены на высоком уровне, а участие в конкурсе научно-технических сообщений для молодых специалистов - это хорошая возможность проявить себя, показать свои знания, умения и профессионализм, сообщает Управление информации и общественных связей Калининской АЭС