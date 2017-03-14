В Тверской области количество выявленного контрафакта за год выросло на 30%

В прошлом году Тверской таможней было выявлено свыше 611 тысяч единиц контрафактной продукции. Это примерно на 30 % больше, чем в 2015 году. Из них 133 тысячи – при декларировании товаров, остальные – при проведении совместных мероприятий в торговых точках города и области с другими контролирующими органами.

В прошлом году Тверской таможней было выявлено свыше 611 тысяч единиц контрафактной продукции. Это примерно на 30 % больше, чем в 2015 году. Из них 133 тысячи – при декларировании товаров, остальные – при проведении совместных мероприятий в торговых точках города и области с другими контролирующими органами.

Зачастую контрафактная продукция изготавливается уже на территории нашей страны. Чаще всего на прилавках тверских магазинов можно встретить поддельную одежду таких марок, как Adidas, Nike, Reebok и рыболовную леску марки «Power PRO».

За два месяца этого года выявлено уже 87 тысяч единиц контрафакта. Среди них – 10 единиц программного обеспечения 1С, Windows-7, обнаруженных в одном из торговых павильонов Ржева.

Ка к правило, вся контрафактная продукция изымается. Так, в 2016 году у правонарушителей было конфисковано товаров общей стоимостью более 1 млн 300 тыс. рублей. К сумме «упущенной» выгоды добавляются штрафы. Например, компания, которая летом прошлого года пыталась провезти в Верхневолжье контрафактные детские электромобили, не только лишилась всей товарной партии, но и получила штраф в 50 тыс. рублей.

Выявляя факт перемещения контрафактной продукции, таможня приостанавливает ее выпуск и информирует правообладателя товарного знака. Но бывает и наоборот. Например, в прошлом году в Тверскую таможню с заявлением о продаже контрафактной продукции в одной из торговых точек города самостоятельно обратилась компания, представляющая на территории России интересы правообладателя товарного знака «Power PRO». Должностные лица таможни и сотрудники полиции осмотрели торговое помещение и установили, что в магазине действительно осуществлялась розничная продажа товара «леска для рыбной ловли», маркированная товарным знаком «Power PRO» и имеющая признаки контрафактности, сообщает пресс-служба Тверской таможни