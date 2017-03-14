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ДТП в Твери: «Нива» не пропустила Volkswagen Amarok

14 Марта 2017 09:35
Автор: TIA

Фоторепортаж

ДТП произошло 13 марта около 8 утра на набережной Аф. Никитина. 49-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-213100, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу Volkswagen Amarok, который ехал во встречном направлении. После этого «Нива» врезалась в стоящий Fiat Albea.

В аварии пострадала 44-летняя женщина-пассажир ВАЗа. Она была госпитализирована.

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Метки: дтп в твери устроил дтп авария с пострадавшим
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Комментарии (6)

  • id1Ray 
    фиат стоит за светофором уже - ему тоже выпишите пряник.
    14.03.2017 09:45
    2 | 4

  • ЯэтоЯ 
    Если Нива поворачивала на Благоева, то "немец" хорошо ее сдвинул. Скажем так "убрал с дороги"
    14.03.2017 09:58
    0 | 2

  • hellraiser 
    Чето не сказано на какой сигнал ехал фолкс .
    14.03.2017 10:27
    0 | 2

  • DenBlldenn 
    если нива ехала на зелёный, получается что амарок гнал на красный?
    14.03.2017 10:28
    0 | 2

    • Zorkiy 
      Вероятнее всего - оба попытались проскочить на "розовый"...
      14.03.2017 10:36
      0 | 0

    • hellraiser 
      В новости про зеленый ничего не сказано , желтый - для Нивы тоже разрешающий - если она поворачивала, а фолькса - не очень. Плюс - Фиат уже, судя по всему поехал - врядле под красный. 
Да, собственно к чему эти разглогольствования? Там камеры висят - ГИБДД точно в курсе чё да как.
      14.03.2017 11:53
      0 | 0
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