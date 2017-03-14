ДТП в Твери: «Нива» не пропустила Volkswagen Amarok

ДТП произошло 13 марта около 8 утра на набережной Аф. Никитина. 49-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-213100, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу Volkswagen Amarok, который ехал во встречном направлении. После этого «Нива» врезалась в стоящий Fiat Albea.
В аварии пострадала 44-летняя женщина-пассажир ВАЗа. Она была госпитализирована.
Комментарии (6)
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DenBlldenn
14.03.2017 10:28
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Zorkiy
14.03.2017 10:36
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hellraiser
14.03.2017 11:53
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