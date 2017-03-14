Правительство Тверского региона совместно с РЖД обсудили проект реконструкции привокзальной площади

13 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвящённое развитию привокзальной площади Твери. Проект предполагает создание удобной транспортной среды для жителей и гостей города. В обсуждении темы приняли участие члены Правительства региона, представители администрации областного центра, ОАО «РЖД».
При разработке концепции учитывался опыт российских и европейских городов. Главная цель проекта - обеспечить удобство, комфорт и безопасность пассажиров. В первую очередь, для этого требуется изменить схему движения транспорта и организацию автостоянок.
- Необходимо четко разграничить потоки межмуниципального, общественного, частного транспорта, туристических автобусов, оставив перед вокзалом только места для посадки и высадки пассажиров. При этом важно убрать с территории нелегальных перевозчиков, которые создают помехи и снижают качество перевозок, - сказал губернатор Игорь Руденя.
Проект предусматривает перенос остановок, создание отдельных стоянок для автобусов, такси, частного автотранспорта.
Современная парковка для личных автомобилей разместится на пересечении проспекта Чайковского и улицы Коминтерна, где ранее находился рынок.
Присутствовавшие на заседании представители ОАО «РЖД» поддержали представленный проект, а также внесли в него свои предложения. В частности, рассматривается вариант переноса пригородных касс внутрь здания вокзала, что комфортнее для пассажиров.
Одна их ближайших возможных перспектив сотрудничества компании и Правительства региона - строительство надземного пешеходного перехода, который свяжет привокзальную площадь с территорией за линией Октябрьской железной дороги. К практической реализации проекта нужно начинать подходить уже сейчас, но делать все таким образом, чтобы в будущем объект вписался в новое здание вокзала и весь комплекс «Тверь Сити». С просьбой посодействовать в создании такого проектного решения глава региона обратился к представителям компании РЖД.
Комментарии (3)
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kikalinina
14.03.2017 01:40
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