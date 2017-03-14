Правительство Тверского региона совместно с РЖД обсудили проект реконструкции привокзальной площади

13 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвящённое развитию привокзальной площади Твери. Проект предполагает создание удобной транспортной среды для жителей и гостей города. В обсуждении темы приняли участие члены Правительства региона, представители администрации областного центра, ОАО «РЖД».

13 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвящённое развитию привокзальной площади Твери. Проект предполагает создание удобной транспортной среды для жителей и гостей города. В обсуждении темы приняли участие члены Правительства региона, представители администрации областного центра, ОАО «РЖД».

При разработке концепции учитывался опыт российских и европейских городов. Главная цель проекта - обеспечить удобство, комфорт и безопасность пассажиров. В первую очередь, для этого требуется изменить схему движения транспорта и организацию автостоянок.

- Необходимо четко разграничить потоки межмуниципального, общественного, частного транспорта, туристических автобусов, оставив перед вокзалом только места для посадки и высадки пассажиров. При этом важно убрать с территории нелегальных перевозчиков, которые создают помехи и снижают качество перевозок, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Проект предусматривает перенос остановок, создание отдельных стоянок для автобусов, такси, частного автотранспорта.

Современная парковка для личных автомобилей разместится на пересечении проспекта Чайковского и улицы Коминтерна, где ранее находился рынок.

Присутствовавшие на заседании представители ОАО «РЖД» поддержали представленный проект, а также внесли в него свои предложения. В частности, рассматривается вариант переноса пригородных касс внутрь здания вокзала, что комфортнее для пассажиров.

Одна их ближайших возможных перспектив сотрудничества компании и Правительства региона - строительство надземного пешеходного перехода, который свяжет привокзальную площадь с территорией за линией Октябрьской железной дороги. К практической реализации проекта нужно начинать подходить уже сейчас, но делать все таким образом, чтобы в будущем объект вписался в новое здание вокзала и весь комплекс «Тверь Сити». С просьбой посодействовать в создании такого проектного решения глава региона обратился к представителям компании РЖД.