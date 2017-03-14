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Правительство Тверского региона совместно с РЖД обсудили проект реконструкции привокзальной площади

Правительство Тверского региона совместно с РЖД обсудили проект реконструкции привокзальной площади - ТИА
13 Марта 2017 22:06
Автор: TIA

13 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвящённое развитию привокзальной площади Твери. Проект предполагает создание удобной транспортной среды для жителей и гостей города. В обсуждении темы приняли участие члены Правительства региона, представители администрации областного центра, ОАО «РЖД».

При разработке концепции учитывался опыт российских и европейских городов. Главная цель проекта - обеспечить удобство, комфорт и безопасность пассажиров. В первую очередь, для этого требуется изменить схему движения транспорта и организацию автостоянок.

- Необходимо четко разграничить потоки межмуниципального, общественного, частного транспорта, туристических автобусов, оставив перед вокзалом только места для посадки и высадки пассажиров. При этом важно убрать с территории нелегальных перевозчиков, которые создают помехи и снижают качество перевозок, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Проект предусматривает перенос остановок, создание отдельных стоянок для автобусов, такси, частного автотранспорта.

Современная парковка для личных автомобилей разместится на пересечении проспекта Чайковского и улицы Коминтерна, где ранее находился рынок.

Присутствовавшие на заседании представители ОАО «РЖД» поддержали представленный проект, а также внесли в него свои предложения. В частности, рассматривается вариант переноса пригородных касс внутрь здания вокзала, что комфортнее для пассажиров.

Одна их ближайших возможных перспектив сотрудничества компании и Правительства региона - строительство надземного пешеходного перехода, который свяжет привокзальную площадь с территорией за линией Октябрьской железной дороги. К практической реализации проекта нужно начинать подходить уже сейчас, но делать все таким образом, чтобы в будущем объект вписался в новое здание вокзала и весь комплекс «Тверь Сити». С просьбой посодействовать в создании такого проектного решения глава региона обратился к представителям компании РЖД.

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Метки: привокзальная площадь ржд игорь руденя реконструкция привокзальной площади благоустройство твери
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Комментарии (3)

  • Virtue_to_Vice 
    У тверского вокзала несколько основных проблем:
1. Недостаточная продолжительность стоянки поездов дальнего следования, что приводит к неудобствам при посадке и высадке - многие даже предпочитают доехать до Москвы  спокойно сесть там, даже если есть прямой поезд.
2. Неорганизованность пассажиропотоков, пригородные и дальние пассажиры не разделены, как следствие - неудобства для пассажиров, провожающих и встречающих
3. Неудачное расположение подземного перехода - большинство пассажиров попадают на платформу, минуя вокзал. Т.е. вокзал не выполняет своей основной функции. 
4. Неудачная организация пространства самого вокзала - слишком много уровней - чтобы попасть на платформу, нужно преодолеть 83 ступеньки - равносильно подъему на 5 этаж пешком. Не так уж и просто, если ехать с багажом.

1 и 2 можно решить, соорудив дополнительные платформы параллельно существующим, как сделано в Бологое. 3 - оставить новый подземный переход только на выход (прибывающие пассажиры обычно стремятся быстро покинуть вокзал и не задерживаются на нем), старый через вокзал - только на вход (задействуем площади вокзала, залов ожидания, разделяем встречные пассажиропотоки).
    14.03.2017 01:33
    0 | 1

    • vanosidorov 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://stopsmokee.blogspot.com
      14.03.2017 02:42
      0 | 0

  • kikalinina 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
    14.03.2017 01:40
    0 | 0
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