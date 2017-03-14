В Тверской области пожарные вытащили из огня пожилую супружескую пару

Рано утром 13 марта, в 06:20 пожарно-спасательная служба вышневолоцкого гарнизона получила сообщение о возгорании в жилом доме на набережной Валентины Терешковой в городе Вышний Волочёк. На борьбу с огнём прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 9 и № 61.

Рано утром 13 марта, в 06:20 пожарно-спасательная служба вышневолоцкого гарнизона получила сообщение о возгорании в жилом доме на набережной Валентины Терешковой в городе Вышний Волочёк. На борьбу с огнём прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 9 и № 61.

Когда на место происшествия приехало первое пожарное отделение, то кровля деревянного жилого дома уже полыхала открытым огнём, шел сильный дым. Поэтому для проведения разведки и тушения сформировали звено газодымозащитников. Пожарные проникли в здание и вывели из помещения хозяина дома, мужчину 1958 года рождения, и его жену, 1960 года рождения.

Бригада скорой помощи спасенных людей осмотрела на месте, в госпитализации они не нуждались. В результате происшествия огонь уничтожила кровлю, а также выгорела внутренняя отделка по всей площади строения. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.