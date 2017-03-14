tvernews.ru
14 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области пожарные вытащили из огня пожилую супружескую пару

13 Марта 2017 20:58
Автор: TIA

Рано утром 13 марта, в 06:20 пожарно-спасательная служба вышневолоцкого гарнизона получила сообщение о возгорании в жилом доме на набережной Валентины Терешковой в городе Вышний Волочёк. На борьбу с огнём прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 9 и № 61.

Когда на место происшествия приехало первое пожарное отделение, то кровля деревянного жилого дома уже полыхала открытым огнём, шел сильный дым. Поэтому для проведения разведки и тушения  сформировали звено газодымозащитников. Пожарные проникли в здание и вывели из помещения хозяина дома, мужчину 1958 года рождения, и его жену, 1960 года рождения.

Бригада скорой помощи спасенных людей осмотрела на месте, в госпитализации они не нуждались. В результате происшествия огонь уничтожила кровлю, а также выгорела внутренняя отделка по всей площади строения. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пожар спасли людей на пожаре пожар в деревянном доме происшествие в Тверской области
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • gromoima 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
    13.03.2017 22:11
    1 | 0

    • vanosidorov 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      14.03.2017 01:03
      0 | 0

  • kikalinina 
    Реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Заражен каждый! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны -- http://eta.pe/BioHelm
    14.03.2017 01:40
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
141

Поздравление с 8 марта

2017-03-07 12:38
123

Тверские «зайцы» - нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

2017-03-09 10:28
76

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

2017-03-11 10:05
51

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

2017-03-10 12:37
51

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Новую детскую областную больницу начнут строить в Заволжье в 2018 году

2017-03-07 14:42
47

В Тверской области «золотая молодежь» издевалась над детдомовцем и снимала всё это на телефон

2017-03-07 14:14
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100