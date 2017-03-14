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В городе Нелидово полицейские обнаружили наркопритон

13 Марта 2017 20:21
Автор: TIA

Фоторепортаж

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД получили информацию о том, что в квартире по улице Первомайской города Нелидово действует наркопритон. При проверке эти сведения подтвердились. Было установлено, что владелец "нехорошей квартиры" - неработающий 44-летний мужчина, сообщает УМВД по Тверской области.

Сотрудникам полиции удалось проникнуть в квартиру. На тот момент, помимо хозяина притона, находились еще несколько человек. Все они ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В момент появления полицейских организатор наркопритона и его гости находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов и сверток с амфетамином массой около 300 граммов.   

Подозреваемый пояснил, что предоставлял свою квартиру малознакомым людям в обмен на наркотические средства, которые они приносили с собой.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 232 УК РФ. Максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы.

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Метки: наркопритон нелидово наркотики накроманы амфетамин
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Комментарии (2)

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    13.03.2017 22:11
    0 | 1

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      14.03.2017 01:03
      0 | 0
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