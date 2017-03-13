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В Тверской области осудили рецидивиста за убийство и поджог дома

13 Марта 2017 19:53
Автор: TIA

Торжокский городской суд рассмотрел уголовное дело 31-летнего многократно судимого жителя города Торжка гражданина И., обвиняемого в совершении двух преступлений (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК Российской Федерации) - убийстве и поджоге.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим, мужчина нанёс последнему два удара ножом в грудь, от которых тот скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть убийство, преступник решил сжечь дом, в котором проживал погибший. Для этого он поджёг газеты и другие вещи возле кровати, где лежал труп, и дверь комнаты, однако пожар в доме был потушен пожарными.

На предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, пояснил, что убийства и поджога не совершал, никогда не был дома у погибшего и не знал, где тот проживал, а свидетели дают ложные показания: кто из-за конфликтных отношений, кто-то по причине плохого зрения, указывая, что видели его с погибшим, хотя на самом деле его с ним в указанное время не было.

Однако виновность подсудимого была полностью подтверждена показаниями многих свидетелей; заключениями экспертиз, которыми в том числе было установлено наличие биологических следов И. в доме погибшего и др.

Признав мужчину виновным в совершенных преступлениях, суд назначил ему наказание -  лишение свободы на срок 12 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

 

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Метки: убийство поджог торжокский суд
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Комментарии (1)

  • gromoima 
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    13.03.2017 22:11
    0 | 0
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