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В Твери маршрут №6 будет обслуживать новый перевозчик

13 Марта 2017 18:39
Автор: TIA

15 марта в Твери администрация города расторгнет договор с предпринимателем, осуществлявшим перевозки пассажиров по маршруту №6, из-за нарушений со стороны перевозчика.

Договор был заключён ещё в 2015 году. Согласно требованиям документа, была предусмотрена обязанность, в том числе, осуществлять перевозки по единому социальному проездному билету. Однако предприниматель, работающий на маршруте, в одностороннем порядке расторг договор с министерством транспорта региона на перевозку по ЕСПБ и, соответственно, на данном маршруте единый проездной билет действовать перестал, что было подтверждено актами проверок. За нарушение условий договора на перевозчика также был наложен штраф, который он в установленном порядке оплатил.

В то же время до 14 марта в администрации Твери будут принимать заявки от перевозчиков на обслуживание маршрута. Решение о том, кому из предпринимателей будут выданы временные маршрутные карты на 180 дней, примет комиссия.

Уже 16 марта будет объявлен новый конкурс по выбору подрядчика на организацию пассажирских перевозок по 6-му маршруту, по итогам которого будет заключен договор с победителем на последующие пять лет. Администрация города Твери уведомит контролирующие органы о недействительности карт маршрута, выданных предпринимателю, с которым расторгнут договор.

Напомним, в 2016 году договоры были прекращены с предпринимателями, работавшими на маршрутах №№ 10, 24, 52. Причиной также стал отказ перевозчиков оказывать услуги по ЕСПБ. В настоящее время администрация города предпринимает меры для того, чтобы расторгнуть договоры на перевозку пассажиров с перевозчиками на маршрутах №№ 222, 7, 52, 3, 33К – вопрос решается в судах.

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