В Вышнем Волочке отремонтируют мост через железную дорогу

На ненадлежащее состояние путепровода обращали внимание жители города, в том числе в ходе рабочей поездки главы региона в муниципальное образование. Волочане отмечали трещины и ямы на асфальтовом покрытии, частичные повреждения конструкций моста.

На ненадлежащее состояние путепровода обращали внимание жители города, в том числе в ходе рабочей поездки главы региона в муниципальное образование. Волочане отмечали трещины и ямы на асфальтовом покрытии, частичные повреждения конструкций моста.

Объект находится в собственности муниципального образования. Специалисты регионального Министерства транспорта.провели предварительное обследование сооружения.

- Нужно взять объект на баланс области и отремонтировать его, – обозначил Игорь Руденя на оперативном совещании.

В ближайшее время будет организовано техническое обследование объекта, подготовлена проектная документация, затем проведены строительно-монтажные работы.