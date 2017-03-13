В Вышнем Волочке отремонтируют мост через железную дорогу

На ненадлежащее состояние путепровода обращали внимание жители города, в том числе в ходе рабочей поездки главы региона в муниципальное образование. Волочане отмечали трещины и ямы на асфальтовом покрытии, частичные повреждения конструкций моста.
Объект находится в собственности муниципального образования. Специалисты регионального Министерства транспорта.провели предварительное обследование сооружения.
- Нужно взять объект на баланс области и отремонтировать его, – обозначил Игорь Руденя на оперативном совещании.
В ближайшее время будет организовано техническое обследование объекта, подготовлена проектная документация, затем проведены строительно-монтажные работы.
Комментарии (1)
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ДеД
13.03.2017 18:22
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