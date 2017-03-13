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В Твери обновят краску на Старом мосту

13 Марта 2017 17:56
Автор: TIA

В Твери после осенне-зимнего сезона выявлены дефекты покраски Старого моста. Организация, выполнявшая работы, устранит их после наступления благоприятных погодных условий.
Старый мост перекрасили в 2016 году за счет средств благотворителя без привлечения бюджетного финансирования.
Поскольку Старый мост является памятником историко-культурного наследия, изначально была разработана проектно-сметная документация. Работу выполнил научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация», имеющий лицензию на этот вид деятельности, – пояснил заместитель начальника департамента архитектуры и строительства в администрации Твери Евгений Аристов.

«Тверьпроектреставрация» контролировала покраску моста. Был предоставлен сертификат на краску, который подтверждал ее качество.

Но весной на мосту проявился ряд дефектов: в некоторых местах краска потрескалась, через неё проступила ржавчина. Подрядчик обязался устранить эти дефекты. Для проведения ремонта необходимы соответствующие погодные условия – среднесуточная температура воздуха должна установиться на уровне +5 градусов и выше. Сообщает Управление информации Администрации Твери

 

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Метки: старый мост тверь обновят краску на Старом мосту
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Комментарии (6)

  • Krikri 
    Опять до осени мост перекроют?!
    13.03.2017 18:13
    0 | 9

  • BEKTOP 
    Думаю, по весне еще много чего проявится. Анекдот, из новоскрепно-российских:
-В этом году асфальт сошел раньше снега.
Старожилы господрядчики говорят, что это к деньгам.
    13.03.2017 18:23
    1 | 5

  • ДеД 
    На счёт краски - верю! И "Старый", и "Новый", и "Восточный", и "Западный" покрашены будут все!
    13.03.2017 18:25
    0 | 3

  • BEKTOP 
    Устранят дефекты- это как? Подкрасят там, где краска потрескалась и слезла? Не будут же заново перекрашивать?  Но на остальных участках краска останется та же самая,и , надо полагать, на следующую зиму ничто ей  не сможет запретить растрескиваться и слезать дальше? 
Ссылки , вера в  "лицензии"и "сертификаты" особенно умиляет. Если полстраны будет заниматься лицензированием, сертифицированием, надзорами и контролями, откуда взяться  людям, которые  нормально дело делать смогут? Какой бы ни был "тоталитарный" СССР, но лицензирование и сертифицирование не достигали таких уродливых масштабов, поэтому больше о результате думали.
    13.03.2017 18:46
    0 | 3

  • kudimov 
    Комично звучит слово "обновят", учитывая, что и года не прошло.
Надо красить весь и в другой цвет. В этом цвете мост много потерял.
    13.03.2017 18:53
    0 | 5

  • TVERSKOY_SK 
    1.Красили без грунтовки на ржавый металл, вот ржа и вылезла.
2.Низ моста вообще даже не тронули.
3.Работы по технологии должны были пескоструйной машиной проводить, но вместо это краску сдирали керхером и 70% ржавчины не удалили..
    13.03.2017 19:31
    0 | 0
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