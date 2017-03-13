В Твери обновят краску на Старом мосту

В Твери после осенне-зимнего сезона выявлены дефекты покраски Старого моста. Организация, выполнявшая работы, устранит их после наступления благоприятных погодных условий.

В Твери после осенне-зимнего сезона выявлены дефекты покраски Старого моста. Организация, выполнявшая работы, устранит их после наступления благоприятных погодных условий.

Старый мост перекрасили в 2016 году за счет средств благотворителя без привлечения бюджетного финансирования.

– Поскольку Старый мост является памятником историко-культурного наследия, изначально была разработана проектно-сметная документация. Работу выполнил научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация», имеющий лицензию на этот вид деятельности, – пояснил заместитель начальника департамента архитектуры и строительства в администрации Твери Евгений Аристов.

«Тверьпроектреставрация» контролировала покраску моста. Был предоставлен сертификат на краску, который подтверждал ее качество.

Но весной на мосту проявился ряд дефектов: в некоторых местах краска потрескалась, через неё проступила ржавчина. Подрядчик обязался устранить эти дефекты. Для проведения ремонта необходимы соответствующие погодные условия – среднесуточная температура воздуха должна установиться на уровне +5 градусов и выше. Сообщает Управление информации Администрации Твери