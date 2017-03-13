В Твери проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью!"

С 13 по 24 марта в Твери проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Эта акция проводится в Твери с 2008 года. В рамках акции, организована «горячая линия»: с понедельника по четверг с 9 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 16.45 можно сообщить о фактах наркопреступлений.

С 13 по 24 марта в Твери проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Эта акция проводится в Твери с 2008 года. В рамках акции, организована «горячая линия»: с понедельника по четверг с 9 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 16.45 можно сообщить о фактах наркопреступлений по телефонам:

– 43-23-00 (центр социально-психологической помощи подросткам и молодёжи «Доброе слово»);

– 32-09-62 (управление образования администрации города);

– 42-38-78 (администрация Пролетарского района);

– 34-42-35 (администрация Центрального района);

– 52-54-71 (администрация Заволжского района);

– 34-44-08 (администрация Московского района).

Вся информация будет передана полиции.

Сообщает Управление информации Администрации Твери

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