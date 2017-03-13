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В Тверской области педофил развращал двух малолетних детей своей сожительницы

13 Марта 2017 16:55
Автор: TIA

В отношении 25-летнего иностранца, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних».   

По версии следствия, в период с 1 декабря 2016 по 6 марта 2017 года мужчина, находясь в квартире, расположенной в городе Бологое Тверской области, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей своей сожительницы.

Подозреваемый задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Планируется предъявление ему обвинения, назначены медицинские судебные экспертизы в отношении потерпевших и комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении подозреваемого.

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Метки: развращение детей педофил задержан педофил
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Комментарии (5)

  • ksw 
    Будьте добры национальность иностранца, толерантностью заболели?
    13.03.2017 17:00
    1 | 8

  • Net. 
    Какое хорошее слово-"иностранец", а на деле- сас-анец! И чем мама думала, такое "счастье" домой приводить!
    13.03.2017 17:09
    1 | 5

    • bae99 
      Как чем, тем самым.
      13.03.2017 17:14
      0 | 4

  • SuperSemen69 
    У детей теперь психологическая травма на всю жизнь! И мамашу такую нужно призвать к ответу! Думать надо было, когда приводила ДЛЯ СЕБЯ, а не для того, чтобы ее детьми развлекался этот урод.
    13.03.2017 18:14
    1 | 2

  • hell 
    Весеннее обострение у ублюдков...
    13.03.2017 18:19
    1 | 1
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