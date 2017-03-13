В Тверской области педофил развращал двух малолетних детей своей сожительницы

В отношении 25-летнего иностранца, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних».

В отношении 25-летнего иностранца, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних».

По версии следствия, в период с 1 декабря 2016 по 6 марта 2017 года мужчина, находясь в квартире, расположенной в городе Бологое Тверской области, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей своей сожительницы.

Подозреваемый задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Планируется предъявление ему обвинения, назначены медицинские судебные экспертизы в отношении потерпевших и комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении подозреваемого.