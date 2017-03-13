Осташков остался без воды. Жителей просят потерпеть до среды

С раннего утра 13 марта в соцсетях жители Осташкова начали жаловаться на отсутствие холодной воды в домах. Выяснилось, что без водоснабжения остался весь город.

С раннего утра 13 марта в соцсетях жители Осташкова начали жаловаться на отсутствие холодной воды в домах. Выяснилось, что без водоснабжения остался весь город. Как рассказали ТИА в МУП «Межотраслевое коммунальное хозяйство», лихорадить начало еще в выходные. Отключения были, но не массовые. А утром в понедельник случилась аварийная ситуация: на двух станциях №№ 8 и 10 сломались насосы, а также произошли два порыва на ул. Володарского, недалеко от реки Емша. Аварии сейчас устраняют.

Но это проблему не решит полностью: вода появится в жилых домах частично, и то на нижних этажах. Полностью восстановят водоснабжение не раньше среды, сообщили в МУПе.