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Осташков остался без воды. Жителей просят потерпеть до среды

13 Марта 2017 16:37
Автор: TIA

С раннего утра 13 марта в соцсетях жители Осташкова начали жаловаться на отсутствие холодной воды в домах. Выяснилось, что без водоснабжения остался весь город. Как рассказали ТИА в МУП «Межотраслевое коммунальное хозяйство», лихорадить начало еще в выходные. Отключения были, но не массовые. А утром в понедельник случилась аварийная ситуация: на двух станциях №№ 8 и 10 сломались насосы, а также произошли два порыва на ул. Володарского, недалеко от реки Емша. Аварии сейчас устраняют.

Но это проблему не решит полностью: вода появится в жилых домах частично, и то на нижних этажах. Полностью восстановят водоснабжение не раньше среды, сообщили в МУПе.

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Метки: осташков в осташкове нет воды осташков без воды нет холодной воды
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Комментарии (8)

  • FEDORR 
    даааааа в 21 веке живем господа...
    13.03.2017 16:43
    0 | 8

  • kudimov 
    Осташков остался без воды. 
Терпите до среды!
Соленого не есть!
Что б к жажде не привесть...
    13.03.2017 16:46
    0 | 9

    • hell 
      В лес ходите в туалет,
Если вдруг приспичит...
МУП на все найдет ответ,
А плату увеличит...
      13.03.2017 17:01
      0 | 9

  • peshehod 
    Осташков остался совсем без воды,
всех жителей просят терпеть до среды.
Придут горожане и спросят у власти:
"Да разве ж за это сражались деды?!!"

Осташков остался совсем без воды,
всех жителей просят терпеть до среды.
Усилили службу пожарные части,
Поскольку так недалеко до беды.

Осташков остался совсем без воды,
всех жителей просят терпеть до среды.
Встаёт воспитатель из ясельной группы:
"А чем подмывать, извиняюсь, зады?"

Осташков остался совсем без воды,
всех жителей просят терпеть до среды.
Начальство, как встарь, воровато и глупо -
Его руководства вкушаем плоды.

Осташков остался совсем без воды,
всех жителей просят терпеть до среды.
Но в этом опять не найдут виноватых,
И некому будет навешать... люлей!
    13.03.2017 17:13
    1 | 5

    • horton 
      Остался Осташков совсем без воды.
Всех жителей просят терпеть до среды.
А кто дотерпеть до среды не сумеет,
И если горшками в домах не владеет,
Бегом в магазин за покупкой горшка,
И сразу берите еще порошка…
      13.03.2017 17:35
      0 | 6

      • peshehod 
        ...того, от которого млеет башка,
и все коммунальные эти проблемы 
покажутся где-то не выше вершка.
        13.03.2017 18:08
        0 | 4

  • tverlaw 
    Жителей Осташкова жаль. Вот он результат управления городом группировки Кобзарева Б. и криминального авторитета "Барсика". Они думают совсем о другом - личном благосостоянии.
    13.03.2017 17:35
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      ...
      Прикрепленные видео:
      Я расскажу всем!
      13.03.2017 17:48
      0 | 2
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