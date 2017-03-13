13 марта выходит сериал «Круговорот» тверского режиссера Павла Дроздова

13 марта в 21.00 на телеканале «Россия 1» выйдет первая серия 20-серийного фильма «Круговорот». Режиссер этого сериала Павел Дроздов рассказал ТИА, как и где снималось кино.

13 марта в 21.00 на телеканале «Россия 1» выйдет первая серия 20-серийного фильма «Круговорот». Режиссер этого сериала Павел Дроздов рассказал ТИА, как и где снималось кино.

- Съемки начались в марте, а закончились в декабре 2016 года. Параллельно шел монтаж фильма. В основном снимали в Москве, но немало планов снято и в родной мне Твери. По сюжету, история разворачивается в провинциальном городе, названия города мы избегали нарочно, чтобы зритель мог почувствовать, что это может произойти где угодно, в том числе и там, где он живет.

На первый взгляд, сюжет очень простой. В центре - история жизни Вари, которую бросает любимый мужчина Иван из-за ее бесплодия. Тема материнства, семьи проходит через всю картину. Интересно то, как герои сериала находят выход из разных жизненных ситуаций.

Павел Дроздов рассказал, что каждый новый фильм для него, как еще один ребенок. «Круговорот» оказался послушным, не капризничал. Главную роль – Варю – сыграла Екатерина Кузнецова, ее мужа Родиона - Алексей Анищенко. Ивана сыграл Роман Полянский.