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13 марта выходит сериал «Круговорот» тверского режиссера Павла Дроздова

13 Марта 2017 16:40
Автор: TIA

13 марта  в 21.00 на телеканале «Россия 1» выйдет первая серия 20-серийного фильма «Круговорот». Режиссер этого сериала Павел Дроздов рассказал ТИА, как и где снималось кино.

- Съемки начались в марте, а закончились в декабре 2016 года. Параллельно шел монтаж фильма. В основном снимали в Москве, но немало планов снято и в родной мне Твери. По сюжету, история разворачивается в провинциальном городе, названия города мы избегали нарочно, чтобы зритель мог почувствовать, что это может произойти где угодно, в том числе и там, где он живет.

На первый взгляд, сюжет очень простой. В центре - история жизни Вари, которую бросает  любимый мужчина Иван  из-за ее бесплодия. Тема материнства, семьи проходит через всю картину. Интересно то, как герои сериала находят выход из разных жизненных ситуаций.

Павел Дроздов рассказал, что каждый новый фильм для него, как еще один ребенок. «Круговорот» оказался послушным, не капризничал. Главную роль – Варю – сыграла Екатерина Кузнецова, ее мужа Родиона - Алексей Анищенко. Ивана сыграл Роман Полянский.

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Метки: режиссер павел дроздов сериал "Круговорот"
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Комментарии (5)

  • ksw 
    Подобная хрень сериальная в разных вариантах идет ежедневно, г-н тверской режиссер Павел Дроздов. Чем хотите удивить? Быстренько сляпали 20 серий, по  2 серии в месяц.
    13.03.2017 16:50
    1 | 6

  • Leandr 
    Тема сисек не раскрыта! 
 На самом деле писал сценарий кто-то из бурашевских:
«Из-за бесплодия Вари ее оставил Иван. Она выходит замуж за коллегу-врача Родиона, но в день свадьбы он везет в роддом свою любовницу Карину. Та умирает, а ребенка «продают» богатой бездетной паре Перлиных. Обман вскрывается с появлением жениха Карины. В довершении всего Иван решает вернуть себе Варю...».
    13.03.2017 17:12
    0 | 3

    • Uylo_Yobannen 
      Дон Леонсио позже по сюжету появится?
      13.03.2017 17:26
      0 | 2

      • abeltv 
        В продолжение сериала обязательно, и серий будет больше чем в Санта-Барбаре....
Эдак в каждом дворе в Твери снимут по серии....
        13.03.2017 17:32
        0 | 2

  • Vodnik-76 
    Ключевое слово здесь "тверской".
Предполагается, что ровно в 21.00 опустеют улицы, парки, кабаки, никто не пойдёт в спортзал, никто не будет гулять весенними вечерами, а все соберутся у телеящика. Так же, как когда-то собирались, когда показывали "Место встречи изменить нельзя" или "Семнадцать мгновений весны".
И ещё, почему, если Дроздов состоялся и известен в России и, наверное, за её пределами, его настойчиво представляют как тверского?
    13.03.2017 17:53
    0 | 1
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