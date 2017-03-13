В Твери три рыбака дрейфовали на льдине

13 марта в 14.35 оперативному дежурному МЧС поступило сообщение, что по Волге в Твери, в районе ул. Борисоглебская пристань на льдине дрейфуют три рыбака. На место выехали спасатели МЧС. В 15.00 рыбаки были доставлены на берег.

13 марта в 14.35 оперативному дежурному МЧС поступило сообщение, что по Волге в Твери, в районе ул. Борисоглебская пристань на льдине дрейфуют три рыбака. На место выехали спасатели МЧС. В 15.00 рыбаки были доставлены на берег. Как пояснили ТИА в пресс-службе МЧС, рыбаков снимали с льдины при помощи лестницы-палки и веревки. Рыбаки в медицинской помощи не нуждались, когда оказались на берегу, сразу же ушли по своим делам.

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