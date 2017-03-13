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В Твери три рыбака дрейфовали на льдине

В Твери три рыбака дрейфовали на льдине - ТИА
13 Марта 2017 15:43
Автор: TIA

Фоторепортаж

13 марта в 14.35 оперативному дежурному МЧС поступило сообщение, что по Волге в Твери, в районе ул. Борисоглебская пристань  на льдине дрейфуют три рыбака. На место выехали спасатели МЧС. В 15.00 рыбаки были доставлены на берег. Как пояснили ТИА в пресс-службе МЧС, рыбаков снимали с льдины при помощи лестницы-палки и веревки. Рыбаки в медицинской помощи не нуждались, когда оказались на берегу, сразу же ушли по своим делам.

 

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Метки: дрейфовали на льдине рыбаки
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Комментарии (9)

  • kudimov 
    "Россия - страна, в которой каждый год одних и тех же рыбаков уносит на одной и той же льдине"
 Михаил Задорнов.
    13.03.2017 15:55
    0 | 9

  • ДеД 
    А что, был ледоход?
    13.03.2017 16:02
    0 | 1

    • hell 
      Говорят, ближе к концу марта случится, а здесь просто откололась льдина.
      13.03.2017 16:15
      0 | 1

      • abeltv 
        Я думаю с такой погодой через неделю лёд пойдёт....
        13.03.2017 17:28
        0 | 0

  • Ferapont 
    Новость "В Твери три рыбака дрифтовали на льдине" могла бы вызвать еще больший интерес..
    13.03.2017 16:21
    0 | 3

    • ksw 
      МЧС всю рыбалку обос.ало, зря на льдину высаживались у полиграфа.
      13.03.2017 16:58
      0 | 3

  • Житель подземелья 
    Я бы с подобных граждан взимал не только штраф, но еще и возмещение всех затрат МЧС, может тогда они головой начнут думать.
    13.03.2017 16:22
    2 | 5

  • VIRRA-EL_ 
    Рыбаки МЧС не вызывали. Бобры, в предыдущей новости, кстати, тоже.
    13.03.2017 16:30
    0 | 7

    • hell 
      Рыбаками прохожие вызвали, а бобрам Руденя.
      13.03.2017 16:45
      0 | 4
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