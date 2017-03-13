В Тверской области пройдет IX фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского

14 марта в Тверской академической филармонии состоится торжественное открытие IX фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского. В программе – выступления лауреатов международных конкурсов квартета «СКИФ», солистки Ольги Атроховой, а также стипендиата губернатора Тверской области Виталия Федорова.

14 марта в Тверской академической филармонии состоится торжественное открытие IX фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского. В программе – выступления лауреатов международных конкурсов квартета «СКИФ», солистки Ольги Атроховой, а также стипендиата губернатора Тверской области Виталия Федорова.

На открытии фестиваля прозвучат произведения М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, А.П. Бородина, П.И. Чайковского и других композиторов.

Фестиваль основан в 2009 году, в год 170-летия М.П. Мусоргского, который родился на тверской земле – в Торопецком уезде тогда еще Псковской области. В первый год на сцене филармонии была представлена одна из опер классика, и до 2011 года в рамках фестиваля исполнялись исключительно произведения этого автора.

К 2107 году репертуарный лист артистов, участвующих в фестивале, значительно расширился. Программа концертов объединена темой «М.П. Мусоргский и участники «Могучей кучки» – творческого содружества русских композиторов, сложившегося в конце 50-х-начале 60-х годов XIX века.

Более разнообразным стал и исполнительский состав. Помимо крупных симфонических оркестров и хоров, выступающих с солистами, в фестивале принимают участие небольшие ансамбли, инструментальные коллективы.

Торжественное закрытие IX фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского состоится 16 марта в Торопце. Здесь выступит квартет «СКИФ» с программой из сочинений русских композиторов, обработок народных песен и танцев, сообщает правительство Тверской области