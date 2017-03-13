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В Тверской области женщины сыграли в шахматы

13 Марта 2017 14:17
Автор: TIA

С 10 по 12 марта в Кимрах прошел чемпионат Тверской области по быстрым шахматам (рапид) и молниеносной игре (блиц) среди женщин. Как сообщает комитет по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 28 шахматисток из Кимр, Твери, Дубны и Курска.
Результаты:

Быстрые шахматы (рапид):
1. Юлия Дементьева (Кимры) - 7,5 балла
2. Ксения Дементьева (Кимры) - 6 очков
3. Екатерина Неунывалова (Тверь) - 6 очков.

Молниеносная игра (блиц):
1. Юлия Дементьева (Кимры) - 7,5 балла
2. Екатерина Суркова (Тверь) - 7 очков
3. Елена Щербакова (Кимры) - 6 очков.

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Метки: шахматы рапид блиц
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Комментарии (6)

  • horton 
    А почему, если 7,5 то БАЛЛА, а если 6 или 7 то ОЧКОВ?
    13.03.2017 14:31
    0 | 1

    • ДеД 
      Женщины же...
      13.03.2017 14:32
      0 | 3

  • uabumoderoff 
    В США проводятся шахматные турниры среди афроамериканцев.Вот бы свести их с этими женщинами.Было бы интересно узнать,кто умнее.
    13.03.2017 15:33
    0 | 1

    • ДеД 
      "Петрович останавливал коней на скаку, входил в горящие избы, выигрывал в шашки... В общем, вёл себя, как баба!"
      13.03.2017 15:40
      0 | 3

      • Uylo_Yobannen 
        Это да.
        Прикрепленные изображения:
        13.03.2017 17:33
        0 | 0

        • ДеД 
          Женский разговор:
- Ой, я так себя плохо чувствую... Руки болят, ноги болят, спина болит...
- Это у тебя-то болит? А кто вчера с Ванькой, позавчера с Мишкой?
- Вот одно место здоровое, так и то завидуете!
          13.03.2017 18:42
          0 | 0
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