В Тверской области женщины сыграли в шахматы

С 10 по 12 марта в Кимрах прошел чемпионат Тверской области по быстрым шахматам (рапид) и молниеносной игре (блиц) среди женщин. Как сообщает комитет по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 28 шахматисток из Кимр, Твери, Дубны и Курска.

С 10 по 12 марта в Кимрах прошел чемпионат Тверской области по быстрым шахматам (рапид) и молниеносной игре (блиц) среди женщин. Как сообщает комитет по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 28 шахматисток из Кимр, Твери, Дубны и Курска.

Результаты: Быстрые шахматы (рапид):

1. Юлия Дементьева (Кимры) - 7,5 балла

2. Ксения Дементьева (Кимры) - 6 очков

3. Екатерина Неунывалова (Тверь) - 6 очков.



Молниеносная игра (блиц):

1. Юлия Дементьева (Кимры) - 7,5 балла

2. Екатерина Суркова (Тверь) - 7 очков

3. Елена Щербакова (Кимры) - 6 очков.

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