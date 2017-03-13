В Тверской области женщины сыграли в шахматы

С 10 по 12 марта в Кимрах прошел чемпионат Тверской области по быстрым шахматам (рапид) и молниеносной игре (блиц) среди женщин. Как сообщает комитет по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 28 шахматисток из Кимр, Твери, Дубны и Курска.
Результаты:
Быстрые шахматы (рапид):
1. Юлия Дементьева (Кимры) - 7,5 балла
2. Ксения Дементьева (Кимры) - 6 очков
3. Екатерина Неунывалова (Тверь) - 6 очков.
Молниеносная игра (блиц):
1. Юлия Дементьева (Кимры) - 7,5 балла
2. Екатерина Суркова (Тверь) - 7 очков
3. Елена Щербакова (Кимры) - 6 очков.
Комментарии (6)
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uabumoderoff
13.03.2017 15:33
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ДеД
13.03.2017 15:40
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3
Uylo_Yobannen
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13.03.2017 17:33
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ДеД
13.03.2017 18:42
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