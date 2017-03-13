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Директор тверской управляющей компании оштрафован за плохую уборку придомовых территорий от снега и наледи

13 Марта 2017 13:58
Автор: TIA

Председатель Тверского областного суда оставил без изменения постановление ГУ «Государственная жилищная инспекция» о привлечении директора ООО «Городская Управляющая Компания Пролетарского района города Твери» к административной ответственности. Он оштрафован на  5000 рублей.

Установлено, что данная УК - ответственная за  содержание и эксплуатацию жилых домов по адресам: улица Карла Маркса дом 9, проспект 50 лет Октября дом 22, проспект Калинина дом 12. Ее сотрудники несвоевременно и ненадлежащим образом производили уборку придомовых территорий от уплотненного снега, наледи и льда, а также обработку дорожных покрытий.

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Метки: управляющая компания уборка снега уборка снега в твери
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Комментарии (5)

  • hell 
    Ой, насмешили- 5000 рэ... А если посчитать сколько по статье "содержание дома" насобирали? Хотелось бы взглянуть на смету по данной статье...
    13.03.2017 14:16
    0 | 2

    • jazz-y 
      Берем, например, Карла Маркса дом 9 - пятиподъездная девятиэтажка. Тариф на содержание согласно сайту ГУК - 10,73 р. Площадь дома 10515,40 м2. Т.е. по всей статье 112 830 р. в месяц. Как и подобает городской УК с лицензией - перечень работ с тарифами нигде не указан. На сайте дан лишь справочный перечень работ с 13 позициями. Допустим, на все услуги запланированы расходы в равных долях, делим 112 830 на 13, получаем 8600 р. в месяц на работы по содержанию придомовой территории (при условии, что 100% жильцов полностью оплачивает счета). Механизированная уборка придворовой территории такого дома с вывозом снега стоит около 15 тыс., т.е. в теории пару раз за зиму могли поскрести снег.
      13.03.2017 14:54
      0 | 2

  • ДеД 
    А какая у них дверь в кабинет управляющего! Куда там Грановитой Палате! Я, когда ходил платить жировки в отделение ТГБ (когда оно ещё "фунциклировало"), стоя в очереди отдыхал, глядя на эту дверь!
    13.03.2017 14:38
    0 | 1

    • peshehod 
      "Не зри внешняя моя, а воззри внутренняя моя".
Моление Даниила Заточника
      13.03.2017 15:08
      0 | 2

      • ДеД 
        "И не научился я мудрости, и познания святых не имею" (30, Прит,, 3)
        13.03.2017 17:29
        0 | 0
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