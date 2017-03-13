Директор тверской управляющей компании оштрафован за плохую уборку придомовых территорий от снега и наледи

Председатель Тверского областного суда оставил без изменения постановление ГУ «Государственная жилищная инспекция» о привлечении директора ООО «Городская Управляющая Компания Пролетарского района города Твери» к административной ответственности. Он оштрафован на 5000 рублей.

Председатель Тверского областного суда оставил без изменения постановление ГУ «Государственная жилищная инспекция» о привлечении директора ООО «Городская Управляющая Компания Пролетарского района города Твери» к административной ответственности. Он оштрафован на 5000 рублей.

Установлено, что данная УК - ответственная за содержание и эксплуатацию жилых домов по адресам: улица Карла Маркса дом 9, проспект 50 лет Октября дом 22, проспект Калинина дом 12. Ее сотрудники несвоевременно и ненадлежащим образом производили уборку придомовых территорий от уплотненного снега, наледи и льда, а также обработку дорожных покрытий.