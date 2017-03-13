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В Бежецке Тверской области прошел областной турнир по тяжелой атлетике

13 Марта 2017 13:53
Автор: TIA

С 11 по 12 марта в Бежецке прошел 14-й областной турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти братьев Ждановых. Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области, в соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов до 18 лет из Бежецка, Твери, Весьегонска, Торжка, Вышнего Волочка, Старой Торопы и подмосковной Дубны.
Победители турнира:
Юноши
32 кг - Ярослав Мазуров (Старая Торопа)
34 кг - Максим Дроздов (Бежецк)
38 кг - Сарварбек Гафаров (Бежецк)
42 кг - Алексей Разгильдяев (Бежецк)
50 кг - Денис Семенов (Бежецк)
56 кг - Геннадий Белов (Тверь)
62 кг - Антон Барышев (Бежецк)
69 кг - Александр Близнецов (Тверь)
77 кг - Рустам Касымов (Бежецк)
85 кг - Рамиль Касымов (Бежецк)
94 кг - Александр Власенко (Бежецк)
+94 кг - Данила Иванцов (Весьегонск).
Девушки
32 кг - Виктория Панфилова (Бежецк)
40 кг - Софья Вялова (Вышний Волочек)
48 кг - Виктория Смирнова (Тверь)
53 кг - Ольга Бардина (Бежецк)
58 кг - Виктория Орлова ((Вышний Волочек)
+58 кг - Маргарита Цветкова (Бежецк).

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Метки: тяжелая атлетика бежецк областной турнир
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