В Твери не смогли разъехаться две легковушки и троллейбус

В Твери примерно в 10.00 на Смоленском переулке в районе здания, в народе прозванного «Рюмка», не смогли разъехаться три транспортных средства – две легковушки и троллейбус.

В Твери примерно в 10.00 на Смоленском переулке в районе здания, в народе прозванного «Рюмка», не смогли разъехаться три транспортных средства – две легковушки и троллейбус. В пресс-службе УГИБДД по Тверской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал. В группе «Подслушано у водителей. Тверь» автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, пишут, что в зажатом автомобиле за рулем сидел парень, а в красной «Тойоте» - девушка. Пользователи соцсети считают, что эта авария - «хороший повод познакомиться». Фото Максим Стропилин и Артем Монахов «Подслушано у водителей. Тверь»