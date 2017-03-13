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В Твери не смогли разъехаться две легковушки и троллейбус

В Твери не смогли разъехаться две легковушки и троллейбус - ТИА
фото: Артем Монахов
13 Марта 2017 12:03
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

В Твери примерно в 10.00 на Смоленском переулке в районе здания, в народе прозванного «Рюмка», не смогли разъехаться три транспортных средства – две легковушки и троллейбус. В пресс-службе УГИБДД по Тверской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал. В группе «Подслушано у водителей. Тверь» автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, пишут, что в зажатом автомобиле за рулем сидел парень, а в красной «Тойоте» - девушка. Пользователи соцсети считают, что эта авария - «хороший повод познакомиться». Фото Максим Стропилин и Артем Монахов «Подслушано у водителей. Тверь»

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Метки: авария рюмка
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Комментарии (6)

  • peshehod 
    Пробку, черти, вырастили аж до ЗС.
    13.03.2017 13:09
    0 | 3

  • Leo-L 
    Доооо, места не хватило. Да там без напряга могут разъехаться по своим полосам троллейбус и два автобуса рядом.
    13.03.2017 13:36
    0 | 4

  • kudimov 
     ".... эта авария - «хороший повод познакомиться»."
Нет уж, спасибо, познакомиться можно и менее экстремальной ситуации, было бы желание.
    13.03.2017 13:38
    0 | 3

  • ДеД 
    Всё-таки 6-е место в России по количеству идиотов для нас пройденный этап! Надо выходить в тройку!
    13.03.2017 14:55
    0 | 5

  • Uylo_Yobannen 
    Такси "Везёт" (сервис "Рутакси"). Не свезло, однако.
    13.03.2017 15:24
    0 | 2

  • dekla 
    По видимому, хотел обогнать троллейбус, но не успел...
    13.03.2017 19:15
    0 | 0
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