Директор ООО «Система водоснабжения» обвиняется в сокрытии 18 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов

С 25 января по 31 мая 2016 года директор ООО «Система водоснабжения» через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц произвел расчетные операции на сумму более 18 миллионов рублей. Фактически директор компании скрыл деньги, которые должны были быть направлены на взыскание задолженности по налогам и сборам.

С 25 января по 31 мая 2016 года директор ООО «Система водоснабжения» через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц произвел расчетные операции на сумму более 18 миллионов рублей. Фактически директор компании скрыл деньги, которые должны были быть направлены на взыскание задолженности по налогам и сборам.

Отдел по расследова­нию особо важных дел следственного управления СУ СК РФ по Тверской области по материалам УЭБиПК УМВД возбудил уголовное дело ­в отношении директора­ ООО «Система водосна­бжения» по ст. 199.2 У­К РФ (сокрытие денежн­ых средств организаци­и, за счет которых до­лжно производиться вз­ыскание налогов и сбо­ров).

В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании, а также пытаются возместить причиненный бюджету ущерб.