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Директор ООО «Система водоснабжения» обвиняется в сокрытии 18 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов

13 Марта 2017 11:31
Автор: TIA

С 25 января по 31 мая 2016 года директор ООО «Система водоснабжения» через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц произвел расчетные операции на сумму более 18 миллионов рублей. Фактически директор компании скрыл деньги, которые должны были быть направлены на  взыскание задолженности по налогам и сборам.

Отдел по расследова­нию особо важных дел следственного управления  СУ СК РФ по Тверской области по материалам УЭБиПК УМВД возбудил уголовное дело ­в отношении директора­ ООО «Система водосна­бжения» по ст. 199.2 У­К РФ (сокрытие денежн­ых средств организаци­и, за счет которых до­лжно производиться вз­ыскание налогов и сбо­ров).

В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании, а также пытаются возместить причиненный бюджету ущерб.

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Метки: су ск по тверской области долги по налогам сокрытие денег
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