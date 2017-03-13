Директор ООО «Система водоснабжения» обвиняется в сокрытии 18 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов

С 25 января по 31 мая 2016 года директор ООО «Система водоснабжения» через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц произвел расчетные операции на сумму более 18 миллионов рублей. Фактически директор компании скрыл деньги, которые должны были быть направлены на взыскание задолженности по налогам и сборам.
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СК РФ по Тверской области по материалам УЭБиПК УМВД возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Система водоснабжения» по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).
В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании, а также пытаются возместить причиненный бюджету ущерб.
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