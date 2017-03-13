В Твери ряд домов остался без отопления и горячей воды

Утром 13 марта в Пролетарском районе города прорвало магистральную сеть.

Утром 13 марта в Пролетарском районе города прорвало магистральную сеть. В связи с этим от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключен ряд домов на улицах 3-я и 2-я Боровая, Бобкова, Зорге, Кирова, Маршала Буденного, Маршала Захарова, Ржевская, а также на проездах Ленина, Боровой и Ремесленный.

Как сообщает «Тверская генерация», к устранению порыва предприняты все меры, перед энергетиками стоит задача ликвидировать повреждение в максимально короткие сроки.