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В Твери ряд домов остался без отопления и горячей воды

13 Марта 2017 11:39
Автор: TIA

Утром 13 марта в Пролетарском районе города прорвало магистральную сеть. В связи с этим от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключен ряд домов на улицах 3-я и 2-я Боровая, Бобкова, Зорге, Кирова, Маршала Буденного, Маршала Захарова, Ржевская, а также на проездах Ленина, Боровой и Ремесленный.

Как сообщает «Тверская генерация», к устранению порыва предприняты все меры, перед энергетиками стоит задача ликвидировать повреждение в максимально короткие сроки.

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Метки: без отопления и горячей воды порыв на магистарльных теплосетях тверская генерация
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Комментарии (7)

  • Бертран 
    Зиму прожили без происшествий- в тепле, уюте и сытости- спасибо нашим руководителям, тепловикам и энергетикам.
    13.03.2017 11:50
    4 | 2

    • kudimov 
      А весну проживем в холоде, без воды и в голоде!) Но это не страшно - скоро щавель начнет расти)
      13.03.2017 11:52
      1 | 13

    • konbur 
      Без происшествий? Да только и делали, что порывы считали (а работяги латали).
      13.03.2017 12:30
      1 | 5

    • trollface 
      Ничего не меняется на ТИА. Крот срет в камментах, а Бертран митингует с бронепоезда. Уныло и скучно
      13.03.2017 19:28
      0 | 0

  • Ennzhi 
    А мне кажется что специально трубы рвут  ...Чтобы денежки из бюджета вытянуть и по кармашкам разложить....
    13.03.2017 12:29
    1 | 1

  • MikeH 
    Внимание-внимание!

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    13.03.2017 12:34
    0 | 8

  • Ennzhi 
    Михаил, вы правы...город-катастрофа!  Очень очень обидно что мы так!  живем!!!!
    13.03.2017 12:38
    0 | 3
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