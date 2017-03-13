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В Тверской области на трассе "Россия" водитель фуры сбил насмерть неизвестного пешехода

В Тверской области на трассе "Россия" водитель фуры сбил насмерть неизвестного пешехода - ТИА
13 Марта 2017 11:29
Автор: TIA

Фоторепортаж

За прошедшие выходные в Тверской области произошло 7 крупных ДТП, в которых 1 человек погиб, 11 получили различные травмы.

11 марта в Бологовском районе в 10.20 на 3 км автодороги от трассы  «Россия» до Хотилово-2 27-летний водитель КАМАЗа «догнал» Вольво. Водитель отечественного грузовика госпитализирован.

11 марта на 308 км САД М-11 в Вышневолоцком районе 60-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» превысил скорость и врезался в металлическое ограждение. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка УАЗа, женщину госпитализировали.

11 марта в 23.47 на 307 км автодороги «Россия» в Вышневолоцком районе 48-летний водитель «Вольво» ехал по крайней правой полосе в сторону Москвы и сбил насмерть пешехода, который по неизвестным причинам находился на дороге. ДТП произошло вне пешеходного перехода, данные погибшего устанавливаются.

12 марта в 08.20 на 64 км автодороги М9-Андреаполь-Пено-Хитино Пеновского района 30-летняя женщина, управляя автомашиной Hyundai-Solaris, не справилась с управлением, улетела в кювет, где опрокинулась на крышу. Водитель самостоятельно обратилась в больницу.

12 марта в 22.05 у д. 6 на ул. Энергетиков г. Конаково  22-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2» выехал на встречку и врезался в «КИА РИО», под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, 22-летняя пассажирка «Тойоты» и 18-летний пассажир «КИА», все были доставлены в больницу. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: аварии угибдд фура сбил пешехода
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Комментарии (2)

  • Vargas 
    Насмерть неизвестный пешеход - новообразованное устойчивое выражение
    13.03.2017 12:30
    0 | 2

    • ДеД 
      Пешеход был пьян (от прохождения освидетельствования отказался)
      13.03.2017 13:56
      0 | 0
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