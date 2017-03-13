В Тверской области после зимы проверят качество дорог, которые отремонтировали за счёт "Платона"

В Тверской области федеральные инспекции проверят состояние перезимовавших дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счет прямых отчислений бизнеса (без использования налогов), то есть на средства, собранные системой «Платон». За счет денег грузоперевозчиков, перечисленных в дорожный фонд, удалось привести в порядок более 67 дорог области, а также городов Твери и Бологое. Протяженность отремонтированных трасс превысила 100 километров.

В Тверской области федеральные инспекции проверят состояние перезимовавших дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счет прямых отчислений бизнеса (без использования налогов), то есть на средства, собранные системой «Платон». За счет денег грузоперевозчиков, перечисленных в дорожный фонд, удалось привести в порядок более 67 дорог области, а также городов Твери и Бологое. Протяженность отремонтированных трасс превысила 100 километров.

Всего бюджеты Тверской области, а также Твери и Бологое в прошлом году по решению Правительства РФ дополнительно получили на ремонт дорог 550 млн рублей. Эта сумма была собрана путем покилометровой оплаты проезда по федеральным трассам в счет возмещения наносимого фурами вреда дорожному покрытию. Как подчеркивают в Росавтодоре, средства собраны в бюджет неналоговым способом – каждый предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал.

- Весной мы будем проверять все эти дороги. Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков, - заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.