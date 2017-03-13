tvernews.ru
13 марта Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области после зимы проверят качество дорог, которые отремонтировали за счёт "Платона"

13 Марта 2017 10:22
Автор: TIA

В Тверской области федеральные инспекции проверят состояние перезимовавших дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счет прямых отчислений бизнеса (без использования налогов), то есть на средства, собранные системой «Платон». За счет денег грузоперевозчиков, перечисленных в дорожный фонд, удалось привести в порядок более 67 дорог области, а также городов Твери и Бологое. Протяженность отремонтированных трасс превысила 100 километров.

Всего бюджеты Тверской области, а также Твери и Бологое в прошлом году по решению Правительства РФ дополнительно получили на ремонт дорог 550 млн рублей. Эта сумма была собрана путем покилометровой оплаты проезда по федеральным трассам в счет возмещения наносимого фурами вреда дорожному покрытию. Как подчеркивают в Росавтодоре, средства собраны в бюджет неналоговым способом – каждый предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал.

- Весной мы будем проверять все эти дороги. Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков, - заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: система Платон ремонт дорог росавтодор ремонт дорог в тверской области
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • Leandr 
    ТИА, Ну что вы всегда мельчите по понедельникам? Животрепещущих тем полно, можно рисовать сюжеты жирными добротными мазками. Публике было бы интересно:
- Дали ли  кабинет Григоряну? Какого он размера? Он больше или меньше, чем был в МЧС? Есть ли у него подчиненные и секретарша? Как идет адаптация?
.
- Давно вы не писали о своем любимчике - Бабичеве. Последний раз сообщали, что он стал советником Рудени. Но прошли слухи, что советником он стал на общественных началах, то есть без зарплаты и без аппарата,  и он очень просил Руденю дать аппарат. Ну так как, дал Руденя ему аппарат? Дал он ему зарплату? Еще говорили, что вроде бы еще в середине прошлого года губернатор поручил Бабичеву построить детский сад или школу. Ну как, котлован уже вырыл? Это очень интересно.
.
- Еще хотелось бы знать - здоровается ли Балаян с Шереметкер после поездки в Осташков? Когда, согласно поручению судьи Андреева, прокуратура опубликует правовую оценку действий этой Шереметкер в связи с писанием всяких бумажек?
.
- Как там продвигается уголовное дело главы осташковского района  Тузова? Будет ли заведено уголовное дело на главу города Осташков Кобзарева в связи со слухами о махинациях при переселении из ветхого жилья и создании препятствий Тузову при прокладке незаконной теплотрассы?
.
- Если возможно, установите процент износа дорог в Твери, отремонтированных в прошлом году. Сколько понадобится денег, чтобы их отремонтировать в этом году?
.
 - Когда Жирков думает перейти на работу в МУП "ЖЭК"?
.
- Почему Делаков не проявляет никакой предвыборной активности в своем округе? Когда, по его мнению, начнется строительство детской поликлиники в Южном? Думает ли он установить депутатский контроль за расходованием средств, выделенных на ее строительство?
.
- Удалось ли руководителю городского штаба партии Единая Россия Огиенко укомплектовать список претендентов в депутаты по одномандатным округам? Будет ли на выборах задействован Пашедко и в какой роли?
.
- Кто заменит кошелек Харминдера?
.
- Скоро на пенсию Корзину. Чем он думает заниматься?
    13.03.2017 11:12
    0 | 8

  • Ferapont 
    Бабки берут с тоннажников за проезд по федеральным трассам, а отдают муниципалам. Т.е. с ремонтом федеральных трасс все в порядке и этот едросовский оброк профанация, а фуры получается дороги вовсе не портят ?
Ну тады правительство казнокрадов нужно призвать к ответу !
    13.03.2017 11:16
    0 | 7

    • Leandr 
      Руденя наши местные сборы с грузовых авто за проезд в весеннюю распутицу в прошлом году собирался отменить, поскольку гемора у организаций много, документы оформляются медленно, а денег взимается мало (кажется всего миллионов 10 за период распутицы, а нервотрепки и убытков на 100). Он поручил проработать вопрос директору дорожного фонда, но того то ли выгнали, то ли сам перевелся в моск. обл. Успел он проработать - не успел - хз. И с Платоном тоже хз.
      13.03.2017 11:27
      0 | 5

  • MikeH 
    И что там неизвестного, что нужно проверять-выяснять?

М9 - нормальное состояние.
М10 - есть несколько проблемных участков.
Региональные трассы - звездец, ад и израиль. Особенно в сторону Бежецк-Весьегонск.

Таки да, в первых числах марта я проехал всю область от Торопца до Весьегонска.
    13.03.2017 11:53
    0 | 4

  • Leandr 
    В прошлом году собирал подосиновики недалеко от Торжка поворот на Митино. Там строили дорогу - местами толщина асфальтового слоя 1,2 метра, не считая подсыпки - щебень, песок, гравий - немеряно. И  было задействовано техники около 40 единиц. Но к самому Митину - шиш, там уже лет наверное 20 как была уничтожена дорога, потому что местная.
    13.03.2017 12:09
    0 | 3

    • Paul_Moriarty 
      В прошлом году? Вряд ли. Последний кусок ремонта на окружной Торжка - это путепровод над железкой. Его еще Руденя торжественно открывал. Тут был большой репортаж про стаю жрущих голубей. А тот кусок у поворота на Митино закатали еще раньше. Так что во время сбора подосиновиков в том месте не должно было быть скоплений техники и перепадов асфальта в 1,2 метра. Может это было в позапрошлом году?
      13.03.2017 12:58
      0 | 4

      • Leandr 
        Да, вы правы, это было в 2015г. А я все еще не могу привыкнуть, что уже начался 2017 год. Так всю жизнь и делаю ошибки - к новой нумерации года привыкаю с зимы и почти до лета, и пишу везде не 17-й год, а 16-й. Елы-палы
        13.03.2017 13:56
        0 | 3

        • abeltv 
          Так уже март, не успеете оглянуться, а уже 2018 год - Путина пора будет выбирать в 4-ый раз, Руденя отчитается о начале гиперстроек - Тверь-Сити и Тверь-Экспо, строительстве западного моста... Вы уж раз проблемы поднимаете животрепещущие, то за временем следить тоже успевайте....
          13.03.2017 17:40
          0 | 1

          • Leandr 
            Тороплюсь писать - мысли выскакивают, того и гляди разлетятся, некогда следить за временем.)))) Хоть и не часто, но такие промашки случаются, я этот грех за собой знаю.
            13.03.2017 19:15
            0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
141

Поздравление с 8 марта

2017-03-07 12:38
123

Тверские «зайцы» - нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

2017-03-09 10:28
76

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

2017-03-11 10:05
51

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

2017-03-10 12:37
51

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Новую детскую областную больницу начнут строить в Заволжье в 2018 году

2017-03-07 14:42
47

В Тверской области «золотая молодежь» издевалась над детдомовцем и снимала всё это на телефон

2017-03-07 14:14
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100