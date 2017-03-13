«Любовь и голуби», или Как энтузиаст пытается воскресить ржевский бренд - «Голубиное сердце России»

А знаете ли вы, что Ржев испокон веку считался голубиной столицей России? Бренд «Голубиное сердце России» на протяжении долгих лет старается воскресить местный житель – энтузиаст и известный на всю страну голубевод Евгений Степанович Зверев. Ему сейчас 78, и всю свою сознательную жизнь он занимается разведением этих птиц. Его мечта – поставить памятник и организовать голубиную аллею в городе.

А знаете ли вы, что Ржев испокон веку считался голубиной столицей России? Здесь с XVII века разводили известных на весь мир прекрасных птиц – ржевских ленточных турманов. Они отличались необычайной красотой и своеобразным полётом с кувырками через голову. Всего здесь были выведены три породы голубей – турманы, «чайки» и ржевские чистые. Кто этим занимался в те далекие времена, неизвестно. Но слава о городе и птицах облетела весь мир.

Во время фашистской оккупации голубятни были разрушены, а самих птиц либо убили, либо вывезли за границу. Сегодня Ржев известен как город Воинской славы, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои. А вот то, что он еще и центр голубеводства, ушло в небытие.

Бренд «Голубиное сердце России» на протяжении долгих лет старается воскресить местный житель – энтузиаст и известный на всю Россию голубевод Евгений Степанович Зверев. Ему сейчас 78, и всю свою сознательную жизнь он занимается разведением этих птиц. Его мечта – поставить памятник и организовать голубиную аллею в городе.

12 лет назад во Ржеве был создан клуб голубеводов. Его идейным вдохновителем-руководителем и стал Евгений Степанович. При клубе работает детская секция, где школьники могут поухаживать за птицами. И все это на безвозмездной основе.

- Раз я занимаюсь таким направлением, то поставил себе цель - дарить людям счастье! Я работаю абсолютно бесплатно, мне ни копейки не платят. Даже птиц хорошим людям дарю и никогда не продаю.

А начиналось все в далекие 40-е годы, когда Евгений Зверев был мальчишкой. Носились детворой по крышам и чердакам, ловили «дикарей» и пытались приручить, вспоминает пенсионер. Плохо, правда, получалось. Потом мать разрешила юному Жене оборудовать из кладовки голубятню. Так мальчишеское увлечение стало смыслом жизни.

После армии он устроился на Старицкую швейную фабрику наладчиком оборудования, затем был принят на службу в милицию. Потом переехал во Ржев, где продолжил работать в органах, а после увольнения в запас устроился оперативным дежурным в МЧС. И не успел оглянуться, как пришла пенсия. Тут, признается Евгений Степанович, начался новый этап в жизни. Он и раньше занимался голубями, а как появилось свободное время, загорелся мечтой – возродить почти исчезнувшую породу голубей - ленточных ржевских турманов.

Своими силами, но не без помощи отзывчивых людей он обустроил во Ржеве большую голубятню. На свою пенсию покупает птиц, корм. Породистый голубь стоит от трёх до пяти тысяч рублей, а есть и по 10. Но денег на них голубевод не жалеет.

Сегодня в коллекции Евгения Степановича порядка 150 птиц 36 пород. Было когда-то и больше, жалуется голубевод, пока одно за другим на него не обрушились несчастья.

- В прошлом году у меня произошла большая беда после московской поездки. Я привез заразу и потерял 64 голубя. Птицы заболели, как в народе называют, «вертячкой». Она не лечится. Ее можно предупредить лишь вакцинацией. Но я потерял веру и в вакцину. Хорошо знаком с одним доктором ветеринарных наук. Он предложил мне вакцину, сказал хорошая, я и купил. Попробовал, ну и спустя 15 дней произошел падеж – 79 штук! Это очень много!

Но после этого голубевод рук не опустил. Он продолжает разводить птиц, занимается скрещиванием, стараясь улучшить породу. Красивые птицы, говорит он, - плохие родители. А потому птенчиков от таких пар подсаживает к другим кормящим птицам. И птенцы выживают.

- Вот, к примеру, «чайка мичуринская». Очень хорошая птичка. Но чтобы их сохранить, потому что они очень дорогие, я их птенцов подсаживаю к другим голубям - хорошим «кормилкам». Это более надежно. Красавцы растут. Хочу сказать, что февральские птенцы – самые живучие.

Своим голубям Евгений Степанович дает имена: Кирюша, Серега, Наташа, Катька, Пьер, Ваня, Маришка и Тоха. Любимцы Зверева носят имена его внуков, правнуков, друзей, да и просто хороших людей. У него так принято!

А еще есть смешные прозвища, как говорит голубевод – по заслугам!

- Катька, как я в шутку говорю, до «замужества» вот какой была – я заходил сюда и говорил: Катька, я пришел. Она, представляете, на голос летит, сядет на руку или на плечо, воркует мне и кланяется. Ну как такую не полюбить!

Подарили мне фрунзенских голубей - мы их «узбеками» зовем. У них два чуба – чёлка и хохолочек, да лохматые ножки. Самец такой развратник. Есть еще второй такой же, я его поручиком Ржевским зову. Любят их девчонки, топчут всех подряд. Вы уж меня извините, но мы люди взрослые и можем позволить себе такое выражение, - смеется Евгений Зверев.

Клуб Зверева стал настоящей достопримечательностью не только для города, но и для всей Тверской области. Он лично проводит экскурсии как для детей, так и для взрослых. К нему приезжают делегации из разных городов России и зарубежья.

А тут недавно большая радость случилась с героем нашего интервью: ржевитянин стал кавалером ордена «За заслуги в голубеводстве» I степени. В начале февраля престижную награду Евгению Степановичу вручил первый вице-президент Федерации голубеводов России, президент клуба «Русский турман» Владислав Ваевский, который специально приезжал из Москвы.

Орден очень дорог герою, Евгений Зверев говорит, что и дальше будет заниматься голубями. Главное, чтоб его идеи не старели и поддерживались руководством города.

- Мне скоро 80! Но мне нужно ещё долго жить, ведь столько еще надо сделать. У меня спрашивают, как я в таком возрасте остаюсь таким подтянутым и энергичным? А я отвечаю – дело в желании заниматься любимым делом и дарить добро!

Своему любимому делу и дорогому городу Ржеву Евгений Степанович посвятил стихотворение «Голубиное сердце мое».