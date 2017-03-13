В Твери 21-летний грабитель напал на подростка и отобрал рюкзак

Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города, подозреваемого в грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). По версии следствия, 8 марта 2017 года у дома на ул. Бебеля Твери молодой мужчина напал на подростка, ударил его кулаком по голове, после чего похитил рюкзак.

Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города, подозреваемого в грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). По версии следствия, 8 марта 2017 года у дома на ул. Бебеля Твери молодой мужчина напал на подростка, ударил его кулаком по голове, после чего похитил рюкзак. В результате подростку был причинен физический и моральный вред, а также имущественный ущерб на сумму 9 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый задержан и по ходатайству следователя арестован. Расследование уголовного дела продолжается.