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Главу Осташковского района суд отстранил от должности

Главу Осташковского района суд отстранил от должности - ТИА
12 Марта 2017 19:28
Автор: TIA

Осташковский городской суд на срок судебного производства по уголовному делу временно отстранил от должностей главы Осташковского района и главы администрации Осташковского района Михаила Тузова, как сообщает пресс-служба суда. 

Органами предварительного следствия Тузов обвиняется в превышении должностных полномочи ( ч.2 ст.286 УК РФ). Это дело длится с 2014 года.Следствием установлено, что с октября по декабрь 2014 года Тузов допустил многочисленные нарушения при строительстве теплотрассы в городе Осташкове Тверской области. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ООО «Ремстройкомплекс» в виде имущественного ущерба на сумму не менее 250 тысяч рублей, МП «Ремонтно-строительное предприятие» в виде ущерба на сумму не менее 412 тысяч рублей и администрации МО «Городское поселение – город Осташков», на сумму не менее 1 миллиона 543 тысяч рублей.

Неправомерные действия Тузова также повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества, поскольку теплотрасса была построена в период с 1 по 24 октября 2014 без проекта и необходимой для ее строительства технической документации, при этом теплотрасса незаконно была подключена к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Осташкова, в связи с чем в школе установилась низкая температура, права учащихся были нарушены в части предоставления бесперебойного теплоснабжения в общеобразовательное учреждение.

31 октября 2015 года при предъявлении обвинения Тузов попытался скрыться, в связи с чем был задержан в ходе проведенных следователями регионального СК России и сотрудниками УМВД области мероприятий. На должность главы района Михаил Тузов был избран 8 сентября 2013 года.

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Метки: отстранен от должности глава осташковского района михаил тузов суд над михаилом тузовым
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