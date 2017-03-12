В Южном задержан сбытчик амфетамина

Полицейские на Октябрьском проспекте Твери задержали 36-летнего неработающего, ранее судимого жителя Калининского района во время сбыта наркотика.

Полицейские на Октябрьском проспекте Твери задержали 36-летнего неработающего, ранее судимого жителя Калининского района во время сбыта наркотика.

При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у мужчины во внутреннем кармане куртки сверток из фольгированной бумаги с амфетамином. Мужчина задержан.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.