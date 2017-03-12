В Тверской области 24-летний вор подобрал ключи от чужой квартиры и вынес золото

В дежурную часть Спировского отделения полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё из квартиры пропали золотые украшения на сумму более 6 000 рублей.

В дежурную часть Спировского отделения полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё из квартиры пропали золотые украшения на сумму более 6 000 рублей.

Злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери. При осмотре места происшествия эксперты-криминалисты изъяли отпечатки пальцев предполагаемого преступника.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже - неработающего 24-летнего местного жителя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие.

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Тверской области.