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В Тверской области 24-летний вор подобрал ключи от чужой квартиры и вынес золото

12 Марта 2017 10:37
Автор: TIA

В дежурную часть Спировского отделения полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё из квартиры пропали золотые украшения на сумму более 6 000 рублей.

Злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери. При осмотре места происшествия эксперты-криминалисты изъяли отпечатки пальцев предполагаемого преступника.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже - неработающего 24-летнего местного жителя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие.

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Тверской области.

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Метки: вор украл золото умвд по тверской области задержаны воры
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