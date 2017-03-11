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В ДТП во Ржеве пострадал невиновный водитель

11 Марта 2017 20:02
Автор: TIA

Во Ржеве 10 марта произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 19.24 на нерегулируемом перекрестке ул. Ленина - ул. К. Маркса водитель автомобиля марки "УАЗ 31514", выполняя поворот налево с ул. Ленина, не убедился в его безопасности и совершил столкновение с приближавшимся со встречного направления автомобилем марки "ВАЗ 21140", сообщает Госавтоинспекция Тверской области.

От удара ВАЗ врезался в стоящий перед перекрестком на ул. К.Маркса другой автомобиль марки «ВАЗ 2101».

В результате ДТП 18-летний водитель автомобиля "четырнадцатой" с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

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Комментарии (1)

  • USSR 
    ПисАть совсем больше не о чем?
    11.03.2017 22:01
    0 | 0
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