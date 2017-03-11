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Тверские спасатели расчистили русло реки от бобровых плотин и затора

11 Марта 2017 19:01
Автор: TIA
Фотограф: УМЧС России по Тверской области

Сотрудники пожарно-спасательной части №72 провели объемную работу по расчистке затора и бобровых плотин, а также углублению русла в Калининском районе на реке Крапивня. Это было сделано, чтобы предупредить разлив речки на близлежащие населенные пункты.

Также для повышения проходимости талых вод производилась распилка деревьев, разбивка льда, расчистка и углубление русла, сообщает УМЧС по Тверской области, а на береговой линии оставлена линейка для того, чтобы можно было наблюдать уровень воды.

Совместно с представителями Администрации Никулинского сельского поселения и СНТ «Славное» спасатели проинформировали население, в случае если Крапивня выйдет из берегов.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области создан оперативный штаб по паводковой обстановке, где обобщается вся информация об обстановке, складывающейся в бассейнах рек и водохранилищ, прогнозе ее развития.

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Метки: умчс по тверской области расчистка реки бобровые плотины половодье подтопление населенных пунктов
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