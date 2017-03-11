Тверские спасатели расчистили русло реки от бобровых плотин и затора

Сотрудники пожарно-спасательной части №72 провели объемную работу по расчистке затора и бобровых плотин, а также углублению русла в Калининском районе на реке Крапивня. Это было сделано, чтобы предупредить разлив речки на близлежащие населенные пункты.

Сотрудники пожарно-спасательной части №72 провели объемную работу по расчистке затора и бобровых плотин, а также углублению русла в Калининском районе на реке Крапивня. Это было сделано, чтобы предупредить разлив речки на близлежащие населенные пункты.

Также для повышения проходимости талых вод производилась распилка деревьев, разбивка льда, расчистка и углубление русла, сообщает УМЧС по Тверской области, а на береговой линии оставлена линейка для того, чтобы можно было наблюдать уровень воды.

Совместно с представителями Администрации Никулинского сельского поселения и СНТ «Славное» спасатели проинформировали население, в случае если Крапивня выйдет из берегов.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области создан оперативный штаб по паводковой обстановке, где обобщается вся информация об обстановке, складывающейся в бассейнах рек и водохранилищ, прогнозе ее развития.