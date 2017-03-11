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Участок дороги под Тверью закрыли для движения грузовиков

11 Марта 2017 17:38
Автор: TIA

С 10 марта введено временное ограничения движения грузовиков по автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения Тверской области «Тверь-Рождествено-1-е Мая-Ильинское», сообщает Министерство транспорта региона. А именно, движение запрещено для транспортных средств массой от 20 тонн на участке от границы Твери до деревни Савватьево на 20 календарных дней.

Контроль за соблюдением установленного ограничения движения осуществляет Управление ГИБДД по Тверской области.

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Метки: временное ограничение движения ограничили движение для грузовиков
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Комментарии (1)

  • Ferapont 
    Песок с карьеров теперь Газелями возить будут ?
    11.03.2017 17:57
    0 | 1
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