В Тверской области автомобиль, ехавший по обочине трассы, попал в аварию

В Конаковском районе 10 марта года около 16.50 на 130 км автодороги М-10 «Россия» 20-летний водитель, управляя автомашиной марки ВАЗ 21041, ехал по обочине. При перестроении не предоставил преимущество попутно двигающемуся автомобилю Hyundai Sonata и совершил с ним столкновение. После чего «четверка» врезалась в металлическое осевое ограждение.
В результате ДТП водитель ВАЗа с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
Комментарии (1)
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леха мамонтов
11.03.2017 18:54
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