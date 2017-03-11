В Тверской области автомобиль, ехавший по обочине трассы, попал в аварию

В Конаковском районе 10 марта года около 16.50 на 130 км автодороги М-10 «Россия» 20-летний водитель, управляя автомашиной марки ВАЗ 21041, ехал по обочине.

В Конаковском районе 10 марта года около 16.50 на 130 км автодороги М-10 «Россия» 20-летний водитель, управляя автомашиной марки ВАЗ 21041, ехал по обочине. При перестроении не предоставил преимущество попутно двигающемуся автомобилю Hyundai Sonata и совершил с ним столкновение. После чего «четверка» врезалась в металлическое осевое ограждение.

В результате ДТП водитель ВАЗа с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.