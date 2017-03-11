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В Тверской области автомобиль, ехавший по обочине трассы, попал в аварию

11 Марта 2017 17:01
Автор: TIA

В Конаковском районе 10 марта года около 16.50 на 130 км автодороги М-10 «Россия» 20-летний водитель, управляя автомашиной марки ВАЗ 21041, ехал по обочине. При перестроении не предоставил преимущество попутно двигающемуся автомобилю Hyundai Sonata и совершил с ним столкновение. После чего «четверка» врезалась в металлическое осевое ограждение.

В результате ДТП водитель ВАЗа с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

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Метки: дтп на трассе дтп на м-10 молодой водитель
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Комментарии (1)

  • леха мамонтов 
    ваз это диагноз
    11.03.2017 18:54
    0 | 1
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