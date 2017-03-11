В Тверской области водитель за рулем потерял сознание и устроил ДТП, в котором пострадали три человека

11 марта 2017 года на 130 км автодороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец Калязинского района Тверской области водитель автомобиля Datsun устроил ДТП. Как рассказал сам мужчина, он потерял сознание, из-за чего съехал в кювет.

11 марта 2017 года на 130 км автодороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец Калязинского района Тверской области водитель автомобиля Datsun устроил ДТП. Как рассказал сам мужчина, он потерял сознание, из-за чего съехал в кювет.

В аварии пострадали три человека: водитель, женщина-пассажир, а также 8-летняя девочка, находящаяся в салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении в детском автокресле.

Все доставлены в больницу, сообщает УГИБДД по Тверской области.