Администрация Твери предлагает ужесточить требования к перевозчикам: выпуск на линию старых машин может стать поводом к отстранению от деятельности

В Тверской городской думе на заседании Комитета по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи рассмотрели вопрос организации пассажирских перевозок автотранспортом. Администрация города предлагает расширить перечень обстоятельств, являющихся основанием для прекращения действия свидетельства на право перевозок.

В Тверской городской думе на заседании Комитета по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи рассмотрели вопрос организации пассажирских перевозок автотранспортом. Администрация города предлагает расширить перечень обстоятельств, являющихся основанием для прекращения действия свидетельства на право перевозок.

По мнению чиновников, это должно повысить уровень ответственности предпринимателей и безопасность поездок в маршрутках.

Например, такими обстоятельствами в случае принятия решения могут стать неоднократное несоблюдение расписания движения, выпуск на линию старых машин, допуск к работе водителей без медосмотра, привлечение их к ответственности за нарушения ПДД, повлекшие смерть человека или причинение вреда здоровью.

Депутаты поддержали администрацию, но для окончательного принятия решения попросили предоставить статистику и конкретные факты, подтверждающие необходимость внесения данных изменений.