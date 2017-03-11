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Администрация Твери предлагает ужесточить требования к перевозчикам: выпуск на линию старых машин может стать поводом к отстранению от деятельности

Администрация Твери предлагает ужесточить требования к перевозчикам: выпуск на линию старых машин может стать поводом к отстранению от деятельности - ТИА
11 Марта 2017 14:04
Автор: TIA

В Тверской городской думе на заседании Комитета по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи рассмотрели вопрос организации пассажирских перевозок автотранспортом. Администрация города предлагает расширить перечень обстоятельств, являющихся основанием для прекращения действия свидетельства на право перевозок.

По мнению чиновников, это должно повысить уровень ответственности предпринимателей и безопасность поездок в маршрутках.

Например, такими обстоятельствами в случае принятия решения могут стать неоднократное несоблюдение расписания движения, выпуск на линию старых машин, допуск к работе водителей без медосмотра, привлечение их к ответственности за нарушения ПДД, повлекшие смерть человека или причинение вреда здоровью.

Депутаты поддержали администрацию, но для окончательного принятия решения попросили предоставить статистику и конкретные факты, подтверждающие необходимость внесения данных изменений.

 

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Метки: тверские маршрутки маршрутки твери перевозчик в твери администрация города
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Комментарии (6)

  • abeltv 
    Какие им факты ещё нужны, каждый в городе знает, что джамшутки это главные нарушители ПДД, более половины работают незаконно и их никто не трогает!
    11.03.2017 14:21
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  • ieroglif 
    ...выпуск на линию безумных и наглых" джамшутов" ДОЛЖЕН стать поводом к отстранению от деятельности их работодателей...
    11.03.2017 14:27
    0 | 0

  • Jailbreak 
    Самый лучший способ их контролировать- поставить ГЛОНАСС на каждую машину и в режиме реального времени автоматически штрафовать за гонки на дорогах и опасное вождение. А все остальное - ещё один повод для коррупции
    11.03.2017 15:12
    0 | 0

  • kusochek 
    ЗНАЧИТ ПАТПЭШНЫЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  2009 Г.В.  И СТАРШЕ  НА ЛИНИЮ ВЫПУСКАТЬ ЗАПРЕТЯТ . ИЛИ ИХ ЭТА ИНИЦИАТИВА НЕ КАСНЕТСЯ КАК ВСЕГДА .
    11.03.2017 15:15
    0 | 0

  • kusochek 
    ПАТП НАД ЗАК0Н0М .. . . ЭТ0 Т0ЛЬК0 ЧАСНИКАМ НЕ СТАРШЕ 3 ЛЕТ . Х0ТЯ В ФЗ 220 СКАЗАН0 ЧЕТК0  НЕ СТАРШЕ 15 ЛЕТ Д0ЛЖНА БЫТЬ ТЕХНИКА . Н0 НАША ТВЕРЬ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ В ЭТ0М ПЛАНЕ .
    11.03.2017 15:32
    0 | 0

  • jeronimo 
    так для этого 220-фз с картами маршрутов и приняли. надо просто жестко соблюдать требования действующего законодательства. и начинать надо немедленно - скоро выборы в гордуму.
    11.03.2017 15:42
    0 | 0
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