Суд в Тверской области рассмотрит дело об убийстве: мужчина сначала зверски избил товарища, затем душил его полиэтиленовым пакетом, а потом повесил на заброшенном сарае

Западнодвинский районный суд Тверской области рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Ш., который обвиняется в убийстве товарища.

Западнодвинский районный суд Тверской области рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Ш., который обвиняется в убийстве товарища.

В ночь с 4 на 5 августа прошлого года убийца и потерпевший находились в состоянии опьянения. Между ними произошла ссора, из-за которой у одного из них возникла мысль убить. Как сообщает суд, обвиняемый повалил товарища на землю и нанес ему порядка 14 ударов ногами по всему телу и лицу. Потерпевший попытался убежать. Но подсудимый догнал его, нашел полиэтиленовый пакет, который скрутил и надел на шею как удавку. Убить товарища не получилось. Тогда он дотащил полуживого мужчину до заброшенного сарая. Там вытащил из брюк потерпевшего ремень и на нем повесил мужчину.