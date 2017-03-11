tvernews.ru
11 марта Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверь оказалась в лидерах по росту цен на бензин

11 Марта 2017 12:25
Автор: TIA

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Росстат, цены на бензин в России с 27 февраля по 5 марта выросли на 7 коп. и составили 37,02 руб. за литр. Цены на дизельное топливо не изменились и остались на уровне 37,65 руб. за литр. С начала года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,6%.
Рост цен на бензин отмечался в 48 субъектах России. Больше всего цены увеличились в Твери, Салехарде, Красноярске и Уфе — на 0,6%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены увеличились на 0,3%.
Средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 составила 33,92 руб. за литр, Аи-92/Аи-93 — 35,86 руб., Аи-95 и выше — 39,06 руб. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: цены на бензин рост цен на бензин топливо подорожало цены в твери
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • USSR 
    За неделю два раза повысился на Роснефти. Был 38 стал 38.30. Пусть Росстат процент научатся расчитывать. 
И ещё такой вопрос - с чего вдруг???
    11.03.2017 12:51
    0 | 6

  • Buzzer 
    За месяц на Татнефти ДТ  с 34 с копейками до 38.
При этом зарплата не ростёт.
    11.03.2017 12:55
    0 | 5

  • ЧЕПАЕВ 
    Прям как рейтинг у мудени
    11.03.2017 12:58
    0 | 6

  • Proletary 
    В Коммерсанте ссылка на Росстатовские исходники - 404.
    11.03.2017 13:16
    0 | 0

  • Sedmoy 
    Вот в чём мы  точно, например, можем догнать и перегнать Америку и в чём я точно не сомневаюсь, то это по ценам на бензин. Уже: Россия - 0,65$ за л., США 0, 68$ за л.  http://ru.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/ (про качество даже и не говорю, с учётом оного - перегнали давно уже,  такая  "ослиная моча" - которая на половине (если не больше) наших заправок - даже не знаю сколько бы там стоила… да ни сколько, её бы просто не было – посадили бы нах. всех давно). 
Дальше хотел написать про жизнь терпил и лохов… но не буду. :)
    11.03.2017 13:42
    0 | 1

  • kudimov 
    Приятель рассказывал, он летом ездил в Абхазию -  две одинаковые заправки, одной фирмы, просто она на территории РФ, а другая в 30 км на территории Абхазии. Один и тот же бензин, но на нашей заправке он на 3 рубля дороже, чем на абхазской. С какой стати, спрашивается?
    11.03.2017 14:01
    0 | 3

    • Sedmoy 
      А ты чё, не знал, Кудимов, что мы датируем Абхазию и Южную Осетию что ли? А с какой стати...  Да всё с этой же... Кто у нас против-то? Все за.
      11.03.2017 14:13
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Хлеб пока недорог, проживём! А там и до честных выборов рукой подать.
        11.03.2017 14:17
        0 | 1

        • Sedmoy 
          А на "выборах" этих ещё и покажем, как мы не просто не против. а очень -очень даже  "за" всё, вот это вот. Сами просим: давай, жги, кормилец - "не щадя" живота своего, не щади животов наших... Всё по-честному, .ляха-муха, получается.
          11.03.2017 14:27
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Пусть в .опе сами мы сидим
Зато мы Сирию бомбим!
Пусть на зарплату не прожить
Так ведь не стоит так и жить!))
            11.03.2017 14:31
            0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
165

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
141

Поздравление с 8 марта

2017-03-07 12:38
123

В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

2017-03-06 10:33
80

Тверские «зайцы» - нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

2017-03-09 10:28
59

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

2017-03-10 12:37
49

Новую детскую областную больницу начнут строить в Заволжье в 2018 году

2017-03-07 14:42
47

Парковка, навес для колясок, приём до 400 пациентов в день и пандусы - проект новой детской поликлиники в "Южном"

2017-03-09 20:07
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100