Тверь оказалась в лидерах по росту цен на бензин

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Росстат, цены на бензин в России с 27 февраля по 5 марта выросли на 7 коп. и составили 37,02 руб. за литр.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Росстат, цены на бензин в России с 27 февраля по 5 марта выросли на 7 коп. и составили 37,02 руб. за литр. Цены на дизельное топливо не изменились и остались на уровне 37,65 руб. за литр. С начала года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,6%.

Рост цен на бензин отмечался в 48 субъектах России. Больше всего цены увеличились в Твери, Салехарде, Красноярске и Уфе — на 0,6%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены увеличились на 0,3%.

Средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 составила 33,92 руб. за литр, Аи-92/Аи-93 — 35,86 руб., Аи-95 и выше — 39,06 руб.