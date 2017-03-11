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Утверждено расписание государственных экзаменов 2017 года

11 Марта 2017 11:02
Автор: TIA

Минюст РФ зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году.

В соответствии расписанием, экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

ЕГЭ:
Досрочный этап - с 23 марта по 14 апреля,
Основной этап - с 29 мая 2017 года по 1 июля,
Дополнительный (сентябрьский) период - с 5 по 16 сентября.

Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9-х классов:
Досрочный этап – с 20 апреля по 6 мая,
Основной этап – с 26 мая по 29 июня,
Дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году,  в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.

 

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Метки: егэ огэ эказемны минобразования
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Комментарии (3)

  • Бегемот 
    ничего не понял!
    11.03.2017 12:07
    0 | 1

  • abeltv 
    А чего переэкзаменовку сразу не устроить в следующем году? Зачем так сделано не понятно, это никуда выпускник документы подать не сможет и целый год будет болтаться - ни на работу не устроится, ни в учебное заведение! Что за очередную дурь придумали?!
    11.03.2017 13:38
    0 | 1

    • horton 
      Ну Вы уж думаете, что в Минобрнауки совсем неграмотные сидят? До следующего года можно все и позагбыть, особенно, если ничего не знал.
Некоторые учебные заведения принимают документы до конца сентября. А на работу можно устраиваться круглый год с любого дня...)
      11.03.2017 14:12
      0 | 0
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