Утверждено расписание государственных экзаменов 2017 года

Минюст РФ зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году.
В соответствии расписанием, экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).
ЕГЭ:
Досрочный этап - с 23 марта по 14 апреля,
Основной этап - с 29 мая 2017 года по 1 июля,
Дополнительный (сентябрьский) период - с 5 по 16 сентября.
Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.
Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.
ОГЭ для выпускников 9-х классов:
Досрочный этап – с 20 апреля по 6 мая,
Основной этап – с 26 мая по 29 июня,
Дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.
Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
abeltv
11.03.2017 13:38
0
|
1
horton
11.03.2017 14:12
0
|
0