Тверичан приглашают на премьеру и обсуждение моноспектакля «Дымов» по Чехову

11 марта в 16 часов в Славянском зале библиотеки имени Горького пройдёт премьера моноспектакля «Дымов» студии «Знаки сезонников». Исполнитель - Алексей Зинатулин, художник-постановщик - Алия Кайбалдиева.

В основе постановки – рассказ А.П. Чехова «Попрыгунья» (1891), всем знакомый со школьной скамьи, и творческий дневник Марианны Верёвкиной «Письма к неизвестному» (1901-1905), опубликованный на русском языке лишь в 2011 году.

Спектакль-эксперимент сочетает в себе философские рассуждения и пластические этюды, необычные визуальные и музыкальные эффекты. На сцене разворачивается диалог-столкновение двух голосов, мужского и женского, силы и эфемерности, жизнелюбия и смерти.

Перед спектаклем зрителей ждет рассказ о творчестве и судьбе удивительных художников: Софьи Кувшинниковой и Исаака Левитана, Марианне Верёвкиной и Алексее Явленских.

После представления зрителей приглашают к обсуждению спектакля.

Спектакль вошел в программу творческой экспедиции в Тверь, посвященной 8 Марта и жизни женщины в современном городе. Художники, урбанисты, организаторы общественных движений и событий, предприниматели из Омска, Петербурга, Москвы, Беларуси и Канады станут гостями библиотеки и примут участие в обсуждении.

Рассказ Чехова «Попрыгунья» был опубликован в первом номере журнала «Север» за 1892 год и сразу вызвал скандал в художественном мире Москвы. Читатели «узнали» в героях реальных людей, друзей Чехова – художника Исаака Левитана, семейную пару Софью и Дмитрия Кувшинниковых. Современные исследователи считают, что образ Ольги Ивановны Дымовой – собирательный, черты персонажа находят также в личностях Зинаиды Гиппиус и Лики Мизиновой.



Марианна Владимировна Верёвкина (1860 – 1938) – выдающаяся художница, ученица И. Репина, соратница В. Кандинского, муза и подруга художника Алексея Явленского, ключевая фигура художественной богемы Мюнхена рубежа XIX-XX веков. «Письма к неизвестному» – произведение, совмещающее лирические заметки, философский трактат и художественный манифест экспрессионизма. Архив и основное собрание живописных работ хранится в Асконе, Швейцария.

Узнать больше о художнице и её творческом мире можно в четвёртом номере журнала «Иностранная литература» за 2011 год.