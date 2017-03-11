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Тверичан приглашают на премьеру и обсуждение моноспектакля «Дымов» по Чехову

Тверичан приглашают на премьеру и обсуждение моноспектакля «Дымов» по Чехову - ТИА
11 Марта 2017 09:10
Автор: TIA

11 марта в 16 часов в Славянском зале библиотеки имени Горького пройдёт премьера моноспектакля «Дымов» студии «Знаки сезонников». Исполнитель -  Алексей Зинатулин,   художник-постановщик - Алия Кайбалдиева.

В основе постановки – рассказ А.П. Чехова «Попрыгунья» (1891), всем знакомый со школьной скамьи, и творческий дневник Марианны Верёвкиной «Письма к неизвестному» (1901-1905), опубликованный на русском языке лишь в 2011 году.

Спектакль-эксперимент сочетает в себе философские рассуждения и пластические этюды, необычные визуальные и музыкальные эффекты. На сцене разворачивается диалог-столкновение двух голосов, мужского и женского, силы и эфемерности, жизнелюбия и смерти.

Перед спектаклем зрителей ждет рассказ о творчестве и судьбе удивительных художников: Софьи Кувшинниковой и Исаака Левитана, Марианне Верёвкиной и Алексее Явленских.

После представления зрителей приглашают к обсуждению спектакля.

Спектакль вошел в программу творческой экспедиции в Тверь, посвященной 8 Марта и жизни женщины в современном городе. Художники, урбанисты, организаторы общественных движений и событий, предприниматели из Омска, Петербурга, Москвы, Беларуси и Канады станут гостями библиотеки и примут участие в  обсуждении.

Рассказ Чехова «Попрыгунья» был опубликован в первом номере журнала «Север» за 1892 год и сразу вызвал скандал в художественном мире Москвы. Читатели «узнали» в героях реальных людей, друзей Чехова – художника Исаака Левитана, семейную пару Софью и Дмитрия Кувшинниковых. Современные исследователи считают, что образ Ольги Ивановны Дымовой – собирательный, черты персонажа находят также в личностях Зинаиды Гиппиус и Лики Мизиновой.
    
Марианна Владимировна Верёвкина (1860 – 1938) – выдающаяся художница, ученица И. Репина, соратница В. Кандинского, муза и подруга художника Алексея Явленского, ключевая фигура художественной богемы Мюнхена рубежа XIX-XX веков. «Письма к неизвестному» – произведение, совмещающее лирические заметки, философский трактат и художественный манифест экспрессионизма. Архив и основное собрание живописных работ хранится в Асконе, Швейцария.
Узнать больше о художнице и её творческом  мире можно в четвёртом номере журнала «Иностранная литература» за 2011 год.

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Метки: моноспектакль тверь зинатулин
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Комментарии (1)

  • Leandr 
    Мне не хотелось бы оскорблять ни чьих чувств, но, похоже, Чехов поднасрал всем своим друзьям, пожертвовав ими ради создания пьески сомнительного содержания. А что пишет ТИА про даму с аристократической фамилией Веревкина? "...соратница В. Кандинского, муза и подруга художника Алексея Явленского, ключевая фигура художественной богемы Мюнхена рубежа XIX-XX веков". Наверное тут все знают, что такое "подруга художника"? А каково вам это "ключевая фигура художественной богемы Мюнхена". И где они только находят таких блядей? Взять того же Пушкина. Как мне сказала одна грузинка - "кобелидзе был еще тот". А вот это думаете про кого?
Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Как у него только язык не отсох?!  (А-ха-ха)
ПС. А сегодня с утра вычитал в художественной литературе: "Движением бровей она поднимала даже разводные мосты"
    11.03.2017 10:23
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