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С 1 июля в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств

10 Марта 2017 21:37
Автор: TIA

Им на смену придут электронные. Обычный паспорт транспортного средства - это большая синяя бумажная простыня, которая хранится дома. Нужда в ней возникает только при смене собственника или внесении изменений в сам паспорт. Не нужно путать его со свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС), которое в простонародье часто называют ПТС. Этот документ как выдавали, так и будут выдавать в ГИБДД в бумажном виде, сообщает РГ
 

Электронный паспорт будет содержать гораздо больше сведений. Застрахован ли автомобиль? Как? Только по ОСАГО или еще по КАСКО. Попадал ли он в аварии, учтены ли эти ДТП, какой ремонт производился? Эти данные смогут поступать непосредственно от страховщиков, а также от сервисов, которые обслуживают автомобили. Также в паспорт смогут попадать данные о прохождении техосмотра.

Но это еще не весь перечень нововведений. Например, в электронный паспорт смогут вноситься сведения о наложенных ограничениях, если автомобиль, например, был приобретен в кредит и находится в залоге.

Как сообщил корреспонденту "РГ" директор департамента научно-технической деятельности АО "Электронный паспорт" (входящее в Государственную корпорацию "Ростех") Борис Ионов, полученный объем сведений позволит создать достоверную историю транспортного средства на протяжении жизненного цикла с момента выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза вплоть до утилизации

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Метки: С 1 июля бумажные паспорта транспортных средств электронные паспорта транспортных средств
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Комментарии (2)

  • Vojdy 
    Откуда информация? В ГИБДД об этом еще не слышали, а на ТИА уже новость. Не иначе машину времени запустили?
    10.03.2017 22:14
    1 | 1

  • ДеД 
    Насколько я представляю российскую действительность - наступит рай для мошенников!
    10.03.2017 22:51
    1 | 2
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