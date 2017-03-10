Следственный комитет проверяет информацию о смерти ребенка из-за халатности врачей

Следственный комитет проверяет информацию информацию, размещенную в социальных сетях. В ней говорится, что 24 февраля жительница Тверской области позвонила фельдшеру районной больницы по поводу припухлости десен и красного горла у ее сына, 2016 года рождения. Фельдшер сказала, что у нее выходной и посоветовала обратиться к сельскому врачу. Тогда мать ребенка позвонила в скорую медицинскую помощь и сообщила о болезни сына, где ответили, что надо звонить сельскому фельдшеру. Скорая помощь так и не приехала. Примерно в 20 часов ребенок стал бледнеть, закатывать глаза. После чего, приехавшая из города бабушка ребенка, забрала его и отвезла в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», где по мальчик скончался.
С целью проверки достоверности факта, изложенного в социальной сети, следственным управлением СКР по Тверской области был направлен запрос в Министерство здравоохранения Тверской области.
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