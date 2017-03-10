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Мужчину приговорили к штрафу и компенсации морального вреда за укус полицейского

10 Марта 2017 19:45
Автор: TIA

13 ноября 2016 года полицейский ОБППСП УМВД России по нес службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе Твери

Полицейский сделал замечание осужденному, который вел себя непристойно, но дебоширу это не понравилось, и он укусил полицейского  за левую кисть.

В приговоре суда говорится, что "своими умышленными действиями Терехов А.И.  посягнул на нормальную деятельность органов государственной власти в лице полицейского ОБППСП УМВД России".  Осужденный в судебном заседании свою вину не признал.

Однако суд признал покусавшего полицейского виновным  и  назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000  рублей, а также присудил в пользу укушенного  20 000 рублей в счет компенсации морального вреда, сообщает Пролетарский районный суд города Твери

 

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Метки: укусил полицейсокго пригвор суда тверь
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Комментарии (5)

  • antiER 
    Ну все пипец нормальной деятельности органов государственной власти
    10.03.2017 20:19
    0 | 0

  • dojdinka 
    Покусавший полицейского легко отделался. Да ещё с учётом не признания своей вины. Надеюсь, укушенный удовлетворится компенсацией в 20 тыс.р.
    10.03.2017 20:42
    0 | 0

  • TvereZ 
    Полицай теперь тоже станет мужчиной? )))
    10.03.2017 20:52
    0 | 0

  • ksw 
    Органу покусали орган. Моральный вред хорошо оценили.
    10.03.2017 20:57
    0 | 0

  • MorS 
    Укусите меня 8-) 
Согласен на половину морального вреда полицейского...
    10.03.2017 21:05
    0 | 3
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