Мужчину приговорили к штрафу и компенсации морального вреда за укус полицейского

13 ноября 2016 года полицейский ОБППСП УМВД России по нес службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе Твери

13 ноября 2016 года полицейский ОБППСП УМВД России по нес службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе Твери

Полицейский сделал замечание осужденному, который вел себя непристойно, но дебоширу это не понравилось, и он укусил полицейского за левую кисть.

В приговоре суда говорится, что "своими умышленными действиями Терехов А.И. посягнул на нормальную деятельность органов государственной власти в лице полицейского ОБППСП УМВД России". Осужденный в судебном заседании свою вину не признал.

Однако суд признал покусавшего полицейского виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей, а также присудил в пользу укушенного 20 000 рублей в счет компенсации морального вреда, сообщает Пролетарский районный суд города Твери