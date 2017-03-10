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В Твери собираются создать музей трудовой славы региона

10 Марта 2017 19:07
Автор: TIA

 Об этом заявил губернатор Игорь Руденя сегодня, 10 марта, на встрече с активистами регионального совета ветеранов.

​С инициативой увековечить трудовые заслуги промышленников, ведущих организаций области выступил директор ассоциации тверских землячеств Алексей Титов.

​Ветеран обратил внимание: только в Твери насчитывается 20 предприятий и учреждений, отмеченных высшими государственными наградами. В их числе Тверской вагоностроительный завод, награжденный Орденом Ленина, обладатели Ордена Трудового Красного Знамени комбинат «Искож», Областная клиническая больница и др.

На площадке музея должны быть представлены достижения этих и других организаций, которые внесли большой вклад в развитие промышленности, экономики и других отраслей Тверской области.

 - У нас есть императорский дворец, краеведческий музей. А вот наша современная история не нашла отражения. Музей трудовой славы нужен Тверской области. Это будет интересный проект, который представит яркие сюжеты из жизни региона. Кроме того, нужноразработать хороший интернет-сайт на эту тему, – сказал губернатор.

​Игорь Руденя поручил подобрать помещение для музея, который станет частью экскурсионных маршрутов региона. Проект планируется реализовать к 2020 году и приурочить к 75-летию Великой Победы.  

​Материалы для экспозиции готовы предоставить в Ассоциации тверских землячеств. Организация собрала большой массив информации об истории и трудовых заслугах производственников. Также планируется издать сборник очерков об орденоносных предприятиях Твери, сообщает правительство Тверской области

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Метки: музей трудовой славы региона игорь руденя тверская область
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Комментарии (14)

  • Serge 
    Трудовой Славы СССР или РФ? Про трудовые достижения г. Калинина слышал и видел. Про трудовые достижения г. Твери не знаю. А вот в  торговле в Тверской области достижения есть, торговых площадок в несколько раз больше, чем предприятий, это видно и не вооруженным глазом!
    10.03.2017 19:30
    0 | 9

    • antiER 
      Трудовые достижения г. Калинина еще кто-то видел, теперь им только зал в краеведческом музее можно выделить(
      10.03.2017 19:58
      0 | 1

  • Virtue_to_Vice 
    Странный и абсурдный факт - в городе воинской славы Твери, на земле, которую защищал и освобождал Калининский фронт, нет музея военной техники - а такие музеи есть во множестве тыловых городов. Даже не говоря о модном сейчас нравственно-патриотическом воспитании - что должно рассказать многочисленным (как того хотелось бы губернатору) гостям города и региона о былых сражениях? Нынешнее состояние Твери?
    10.03.2017 19:46
    0 | 0

  • -GIP- 
    А сколько тех достижений то в ТО, завод Хитачи, да завод СКФ. Зато разваленных предприятий на порядок больше. Мож надо музей развала промышленности ТО открыть
    10.03.2017 19:46
    0 | 2

    • antiER 
      К сожалению и эти предприятия не работают на 100%
      10.03.2017 20:05
      0 | 1

      • -GIP- 
        Ну, других достижений нет, придется эти упаднические музеить
        10.03.2017 20:10
        0 | 2

  • antiER 
    Всё смешал: историю Твери, трудовую славу региона, императорский дворец, краеведческий музей, интернет портал, туристические маршруты, выделение помещения, ну и... 75 лет победы... я бы ещё агропромышленный комплекс упомянул. Главное музей будет к 2020 году... Неужели мы такие лицемеры:  один пи..ит, остальные слушают...
    10.03.2017 20:15
    0 | 1

    • -GIP- 
      Болезнь такая, Рейтингодро...ерство. Понять и простить
      10.03.2017 20:24
      0 | 1

  • kudimov 
    Идея то понятна - раз нечем сейчас гордиться, то придется гордиться прошлыми успехами развитого социализма
Только не пойму, как они собрались выставлять достижения Областной клинической больницы? Это сложно, они же не материальны.
    10.03.2017 20:23
    0 | 1

  • protivvsex 
    краеведческий музей уже открыт ? может он экспозицию видел. туда кстати музей ЗиКа вывезли, повод для гордости.
    10.03.2017 20:30
    0 | 0

  • ksw 
    Разработать туристические маршруты между бывших корпусов огромных предприятий, отданных под ТРЦ, а ранее дававшим работу многим тысячам тверичей (калининцев) в  3-4 смены - камвольный, хлопчатобумажный комбинаты, "Химволокно", завод штампов и др..
    10.03.2017 20:45
    0 | 1

  • antiER 
    Не много оф топ. Не реклама, т.к. бесплатно. На ж.д. ст. Тверь есть музей Тверских железнодорожников (не путать с царскими комнатами на старом вокзале). Довольно любопытный, находится у локомотивного депо. тел. 413-885
    10.03.2017 21:10
    0 | 1

  • Кристина (http://vk.com/id257076570) 
    Еще раз повторим Титов полная не компетентность это первое ,Ищенко вторая полная компетентность ,но играет в переводного дурака .3)Толстый Дядька по центру нечего не понимает как ему красиво вешают лапшу на уши.4 Титов и Зайцев сядут это факт ему не возможно возражать!5)Деньги опять отмоют!
    10.03.2017 21:27
    0 | 0

  • Кристина (http://vk.com/id257076570) 
    Титов в твоем районе померло 7 тысяч человек за годы твоего правления только один стриптиз запомнили ,ты хочешь ,что бы народ помирал в масштабах области?
    10.03.2017 21:28
    0 | 0
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