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В выходные на дорогах Тверской области опять будут ловить пьяных водителей

10 Марта 2017 17:55
Автор: TIA

С 10 по 12 марта 2017 года в Тверской области будет проводиться профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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Метки: контроль трезвости тверская область гибдд
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Комментарии (2)

  • antiER 
    Т.е. по будням в принципе немного можно?)
    10.03.2017 20:21
    0 | 0

    • SuperSemen69 
      Если не пишут, то это не значит,что в будни можно чуть-чуть:-) моего соседа "хлопнули" как раз в рабочие дни. Вечером за добавкой поехал))) и приехал прямо в наркодиспансер на освидетельствование.
      10.03.2017 20:51
      0 | 0
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