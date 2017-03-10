В выходные на дорогах Тверской области опять будут ловить пьяных водителей

С 10 по 12 марта 2017 года в Тверской области будет проводиться профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения «Контроль трезвости».

С 10 по 12 марта 2017 года в Тверской области будет проводиться профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.